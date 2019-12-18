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Камала и Паклок частично останутся без электричества 19 декабря

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил об отключении электричества в Камале и Паклоке утром и днем 19 декабря.

Новости Пхукета

18 Декабря 2019, 09:11 AM
Камала частично останется без электричества 19 декабря. Фото: РЕА

Камала частично останется без электричества 19 декабря. Фото: РЕА

Паклок частично останется без электричества 19 декабря. Фото: РЕА

Паклок частично останется без электричества 19 декабря. Фото: РЕА

Как сообщил пхукетский офис РЕА, отключение электричества связано с необходимостью модернизации высоковольтных линий, соответствующие работы начнутся в 9:00 утра.

Согласно уведомлению РЕА, Камала останется без света практически целиком. В частности, электричества не будет на Hua Khuan Neua Rd., Hua Khuan Tai Rd., Khok Yang Rd., Soi Nakha Sud., Naka Nai Rd. Энергоснабжение должно быть восстановлено к 17:00.

В Паклоке без электричества останется восточная сторона трассы 4027 от Банг-Ронга до Ао-По. Также света не будет на островах Яо-Яй и Яо-Ной. Энергоснабжение должно быть восстановлено к 16:30.

Телефоны PEA для справок – 076-354379 (пхукетский офис) и 1129 (общенациональный колл-центр. Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства.

 

 

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