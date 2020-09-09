Камала готовится к учебной эвакуации

В связи с проведением учений заместитель главы административной организации Камалы (OrBorTor) Ноппорн Каруна обратился к жителям с призывом не паниковать при звуках сирен и виде бегущих по улицам людей.
«Это просто учения», – заявил господин Каруна.
Сценарий учений предполагает теоретические землетрясение магунитудой 8,5 в районе Большого Никобара (примерно в 200 км к западу от Пхукета).
«Учебная эвакуация начнется в 10:00 утра. Сирены прозвучат в четырех точках Камалы. В учения примет участие много людей, пожалуйста, не волнуйтесь и не паникуйте», – добавил господин Каруна.
Добавим, что аналогичные учения сегодня будут также проходить в провинциях Транг и Сатун.