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Камала готовится к учебной эвакуации

Сирены системы предупрежения о цунами будут запущены в Камале сегодня в 10 утра в рамках учебной эвакуации при цунами.

Таньялак Сакут

9 Сентября 2020, 09:45 AM
Фото: Wutthinan Nutkamheang

Фото: Wutthinan Nutkamheang

В связи с проведением учений заместитель главы административной организации Камалы (OrBorTor) Ноппорн Каруна обратился к жителям с призывом не паниковать при звуках сирен и виде бегущих по улицам людей.

«Это просто учения», – заявил господин Каруна.

Сценарий учений предполагает теоретические землетрясение магунитудой 8,5 в районе Большого Никобара (примерно в 200 км к западу от Пхукета).

«Учебная эвакуация начнется в 10:00 утра. Сирены прозвучат в четырех точках Камалы. В учения примет участие много людей, пожалуйста, не волнуйтесь и не паникуйте», – добавил господин Каруна.

Добавим, что аналогичные учения сегодня будут также проходить в провинциях Транг и Сатун.






 

 

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