Как привить ребенку любовь к чтению

Один из основных вопросов, с которым сталкиваются родители ученика подготовительного или первого классов – это чтение. Руководитель Русской школы ISP на Пхукете Татьяна Опаренко рассказывает, как естественным образом привить ученику любовь к чтению и научить лучше усваивать прочитанное.

Татьяна Опаренко

26 Января 2020, 09:00 AM

Читайте вместе, проживайте текст, разбирайте содержание и делитесь своими открытиями. Увлекательного чтения! Фото: ISP

Если ребенку не нравится читать, то на это есть две основные причины. Во-первых, вероятнее всего, ваш ребенок пока что читает медленно и не успевает за темпом класса. Ну а быть аутсайдером, согласитесь не нравится никому. Во-вторых, поначалу самому читать может быть просто трудновато, буквы складываются в слова, а слова – в предложения с трудом. Пока читал, уже забыл начало предложения! Поэтому поначалу процесс чтения у ребенка может вызывать скуку, и это нормально. На этом этапе ему гораздо интереснее, когда родители читают книжки вслух. Это, несомненно, тоже полезно и развивает фантазию, но прививать любовь к чтению понемножку все же тоже нужно. И вот какие хитрости в этом деле вам помогут!

Читаем название и изучаем иллюстрации

Дайте ребенку прочитать название текста. Рассмотрите вместе картинки и поговорите, о чем и о ком далее пойдет речь. «Уже догадался, кто герои?», «Что это будет – рассказ, сказка, стихотворение? Как ты это понял?»

Вопросы выбирайте в зависимости от содержания текста. Теперь его можно прочитать и проверить ваши предположения.

Читаем часть текста про себя

Для начала берите короткие и легкие тексты. Не надо усердствовать. Пусть ребенок старается прочитать про себя хотя бы одно-два предложения. Не давите и не торопите – иначе можете отбить вообще всякую любовь к чтению, и оно станет ассоциироваться с негативом. Когда ребенок закончит читать, спросите, что он понял из прочитанного, какие мысли у него возникли. Сначала послушайте его, а затем уже выскажитесь сами.

Читаем вслух

Если ребенку трудно – читайте по очереди. Только не надо просто «озвучивать» текст. Делайте паузы, чтобы что-то прокомментировать, объяснить слово или ответить на вопрос малыша, как бы ведите вместе диалог с автором текста. Не надо спешить скорее дочитать текст до конца. Если появился вопрос, значит появился интерес. Следуйте за ребенком!

Выбираем отрывок

После того, как вы увидели эмоциональную реакцию ребенка на текст и убедились, что он его понял, предложите ему с выражением и обязательно вслух прочитать отрывок, который он сам выберет.

А теперь ваша очередь прочитать тот же отрывок с выражением, но только обязательно после ребенка, и уж точно не старайтесь его перещеголять – может и обидеться!

Говорим о писателе

Если вам известны какие-то яркие, интересные факты биографии писателя, расскажите о них ребенку. И конечно же обсудите их вместе.

Используем кубик Блума

Следующий важный момент, который необходимо понять – насколько хорошо ребенок усваивает прочитанное. Ответить поможет техника под названием кубик Блума. Суть ее такова: после прочтения бросаем кубик, на гранях которого написано начало различных вопросов или заданий для работы над прочитанным текстом, к примеру: «Почему», «Придумай», «Поделись», «Назови», «Предложи», «Объясни».

После того, как кубик брошен, нужно будет придумать продолжение вопроса, и конечно же, ответить на него. Если играете вдвоем, то кто-то один сочиняет вопрос, другой отвечает, потом меняетесь.

Почему: Почему главный герой захотел жить в Табакерке? Почему автор описывает осень словами «унылая пора»? Почему этот главный герой отказался от помощи?

Объясни: Объясни, что хотел сказать автор, словами «дружба начинается с улыбки». Объясни ход мыслей главного героя.

Придумай: Придумай, как бы дальше развивались события, если бы герой не узнал о путешествии. Придумай другое название рассказа. Придумай диалог, который мог состояться между колобком и лисой.

Поделись: Поделись своими общими впечатлениями: что тебе понравилось и не понравилось больше всего?

Назови: Назови время года описанное в произведении. Назови всех героев сказки.

Предложи: Предложи способ, который поможет Аленушке быстрее вернуть братца. Предложи другой рецепт каши из топора.

Читайте вместе, проживайте текст, разбирайте содержание и делитесь своими открытиями. Увлекательного чтения!

Узнать больше об обучении русскоязычных детей на Пхукете можно в школе ISP. Телефоны: +66650312204 (Viber, WhatsApp). Контактное лицо: Татьяна.