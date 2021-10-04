Кафе и рестораны приветствуют отмену «сухого закона»

Пхукетский общепит позитивно встретили решение властей об отмене запрета на продажу и употребление спиртного в заведениях. Соответствующее распоряжение вступило в силу с 1 октября.

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Согласно приказу за подписью губернатора Наронга Вунсиеу, заведения, зарегистрированные как рестораны, снова могут подавать посетителям спиртное, хотя и лишь до 22:00. При этом бары, клубы и другие места с развлекательной лицензией по-прежнему остаются закрытыми.

Уже в первый день отмены «сухого закона» и в Патонге, и Пхукет-Тауне было замечено оживление на популярных ресторанных улицах. В частности, выросло число иностранных туристов на Бангла-Роуд и в прилегающих районах. Отдыхающие наконец-то получили возможность поужинать в кафе не только с безалкогольными напитками.

Аналогичное оживление наблюдалось в центральной части Пхукет-Тауна и в районе кольца с морскими коньками, где бывшие бары и пабы успели перестроиться в рестораны. Владелец одного из таких ресторанов – Sharks & Chill – Акрадет Сураканит рассказал журналистам, что счастлив вернуться к работе после полугода простоя из-за пандемии и связанных с ней запретов.

В начале пандемии господин Сураканит, чье заведение тогда было баром, пытался продать бизнес, но не смог этого сделать. Альтернативой стало получение ресторанной лицензии и работа в этом качестве.

«У нас работают более 30 сотрудников, и пусть зарплаты у всех сокращены, мы сейчас видим позитивные знаки и готовы сообща двигаться вперед. Все мы – одна семья, поэтому мы возьмемся за руки и будем смотреть вперед с уверенностью», – заявил господин Сураканит.

Сейчас Sharks & Chill работает с 17:00 до 22:00, в заведении соблюдаются предписанные властями меры эпидемиологической безопасности: у всех посетителей проверяют температуру тела на вход, всем гостям доступен антисептик, столы расставлены на безопасном расстоянии друг от друга, персонал полностью вакцинирован (некоторые работники получили и третий «бустерный» укол) и работает в масках и перчатках. Сцена для выступлений музыкантов отделена от обеденного зала пластиковым барьером.

Ресторан специализируется на кухне юного Таиланда, известной своими острыми блюдами. Впрочем, общенациональная тайская классика и международная кухня также представлены в меню. В беседе с журналистами владелец заведения особо отметил чили-пасту со свежими креветками, карри с ассорти овощей, острый том ям и жареную курицу с куркумой.

Господин Сураканит планирует в будущем расширить часы работы, начав принимать посетителей в часы ланча, а также разработать сет-меню для гостей. Пока же он просто рад тому, что ресторан снова открыт, принимает гостей и постепенно восстанавливается после нанесенного пандемией удара.

«В первый день открытия явно ощущается оживление и приподнятый дух. Я надеюсь, что это знак приближения позитивных времен и все смогут скоро выйти из кризиса», – говорит господин Сураканит.