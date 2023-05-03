Качество воздуха на Пхукете вернулось в норму

Начавшаяся смена сезонов в Таиланде принесла на Пхукет в буквальном смысле глоток свежего воздуха. Все мониторинговые службы, включая швейцарский сайт IQAir, фиксируют минимальные уровни загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами РМ2.5 и РМ10. Дым от пожаров ушел.

Новости Пхукета

По состоянию на 17:00 среды, 2 мая, все основные мониторинговые службы оценивали качество воздуха на Пхукете как хорошее. Швейцарский сервис IQAir (самый строгий) давал разброс в 25-44 пункта в зависимости от станции. Международный сайт AQICN давал диапазон 4-50 пунктов, тайская государственная служба Air4Thai фиксировала 20 пунктов.

Показатель в 50 пунктов загрязнения у AQICN относится к желтой зоне, но графики показывают, что содержание частиц РМ2.5 скорее балансируется под этим пороговым значением, а не находится выше него стабильно. Кроме того, 50 пунктов фиксируют лишь две станции, тогда как у остальных значения в зеленой зоне.

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) пока еще не объявлял ожидаемую дату формальной смены сезонов в Таиланде. Это должно произойти во второй половине мая, хотя высокий сезон, к примеру, в этом году наступил с большой задержкой.

Впрочем, у Пхукета всегда есть своя локальная дата, знаменующая смену сезонов – это закрытие Симиланских островов на летний период «отдыха экосистемы» (к тому же, экскурсии туда в сезон юго-западного ветра просто опасны). В этом году Симиланы закроются 19 мая и откроются, как ожидается с 15 октября.