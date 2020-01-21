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Качество воздуха на Пхукете вернулось в норму

Уровень загрязнения воздуха на Пхукете мелкодисперсными частицами РМ 2,5 опустился до удовлетворительных значений, не представляющих угрозы для здоровья людей.

Новости Пхукета

21 Января 2020, 04:46 PM
По состоянию на 15:00 показатель загрязнения воздуха на Пхукете составлял 38 пунктов. Фото: aqicn.org

По состоянию на 15:00 показатель загрязнения воздуха на Пхукете составлял 38 пунктов. Фото: aqicn.org

Согласно данным Air Quality Index, нынешней ночью уровень загрязнения воздуха на Пхукете вышел из желтой зоны (среднее загрязнение) в зеленую (хорошее качество воздуха).

По состоянию на 8:00 вторника, 21 января, показатель загрязнения составлял 34 пункта, тогда как еще вчера стабильно держался на уровне выше 50 пунктов. Затем на несколько часов количество мелкодисперсных частиц увеличилось, но после полудня показатель окончательно стабилизировался в зеленой зоне.

При этом проблемными по прежнему остаются Бангкок и северные провинции страны. Так большинство станций наблюдения в столице фиксируют уровень загрязнения воздуха на уровне выше 150 пунктов (нездоровый даже для лиц, не входящих в группу риска). В Чианг-Мае и соседних провинциях показатели также находятся в красной зоне.

При этом две станции – в Мэ-Хонге и Сарабури – фиксируют загрязнение воздуха на уровне свыше 250 пунктов (крайне нездоровый, опасно для всех).

 

 

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