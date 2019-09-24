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Качество воздуха на Пхукете остается нездоровым

Уровень загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами снизился на Пхукете во второй половине дня 23 июля, однако по-прежнему остается выше нормы.

Новости Пхукета

24 Сентября 2019, 08:53 AM
Фото: https://aqicn.org

Фото: https://aqicn.org

Согласно данным Пхукетского центра мониторинга качества воздуха (см. на aqicn.org), по состоянию на 7:00 утра показатель загрязнения составлял 147 пунктов, что соответствует уровню «нездоровый для лиц с повышенной чувствительностью».

Таким образом Пхукет со вчерашнего дня остается в «оранжевой» зоне загрязнения окружающей среды. Превышение безопасных показателей по-прежнему фиксируется по содержанию в воздух мелкодисперсных частиц диаметром менее 10 мкм (PM10) и менее 2,5 мкм (PM2.5), представляющих собой продукты сгорания.

Напомним, что накануне пхукетский офис Минздрава рекомендовал лицам из группы риска (дети, пожилые и люди с заболеваниями кровеносной и дыхательной систем) внимательно следить за состоянию здоровья и при первых признаках ухудшения самочувствия обращаться к врачам. Одновременно местный офис Департамента чрезвычайных ситуаций рекомендовал сократить время пребывания на открытом воздухе и не выходить на улицу без защитных масок.

 

 

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