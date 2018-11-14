Кабмин утвердил пакет мер по стимулированию турпотока

Кабмин Таиланда одобрил пакет мер по привлечению туристов в страну в пик высокого сезона. Одна из частей плана – дополнительные скидки в торговых центрах.

Новости Пхукета

14 Ноября 2018, 11:21 AM

Фото: Bangkok Post

Таиланд не оставляет надежд преодолеть спад на китайском рынке и достичь ранее установленных целевых показателей в 38 млн зарубежных туристов и 2 трлн бат выручки. Во вторник, 13 ноября, кабинет министров оперативно утвердил комплекс мер по стимулированию турпотока в пик высокого сезона – с 15 ноября по 15 января.

Как пишет Bangkok Post, привлекать туристов Таиланд намерен следующими привилегиями:

В течение двух месяцев посольства и консульства Таиланда за рубежом вместо обычных туристических виз на три месяца будут выдавать шестимесячные визы с возможностью двух въездов в страну. Уже имеющие визы иностранцы смогут беспрепятственно покидать Таиланд и въезжать назад без потери визы. Работающие в соседних странах экспаты смогут въезжать в Таиланд через наземные пункт пограничного контроля без каких-либо ограничений. На время действия кампании будут организованы дополнительные пункты возврата НДС иностранцам, совершившим покупки в Таиланде. Для покупателей ювелирных изделий и драгоценных камней будет организовано ускоренное обслуживание. Торговые центры предложат дополнительные скидки иностранцам на популярные товары.

На момент подготовки материала подробности реализации перечисленных выше мер известны еще не были. В частности, официальным лицам только предстояло договориться с розничными сетями о дополнительных скидках в рамках кампании Amazing Thailand Grand Sale: Passport Privileges. Послабления в визовой сфере также конкретизированы не были.

В связи с запуском кампании был пересмотрен и план по отказу от сборов за визы по прибытию. Если раньше планировалось сделать такие визы бесплатными в декабре и январе, то теперь сроки совпадают с датами основной кампании – с 15 ноября по 13 января.

Список стран и территорий, граждане которых имеют право на такие визы, не изменился: Андорра, Бутан, Болгария, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Папуа – Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Тайвань, Украина, Узбекистан. Распоряжение об отмене визового сбора уже опубликовано в Royal Gazette.



