Кабмин Таиланда рассмотрит проект безвизового режима для Индии и Китая

Министр туризма Таиланда намерен обратиться в кабмин с предложением ввести безвизовый режим для туристов из Китая и Индии сроком на один год.

Новости Пхукета

15 Августа 2019, 10:51 AM

Фото: Bangkok Post

Предлагаемый господином Пхипхатом Ратчакитпракарном срок безвиза для туристов из Китая и Индии – 15 дней. При этом в настоящий момент отдыхающие из обеих стран имеют право на визы по прибытию, оформляющиеся в аэропорта бесплатно и дающие аналогичные 15 дней пребывания.

Как пишет Bangkok Post, министр Ратчакитпракарн хотел бы, чтобы безвиз для туристов из Индии и Китая вступил в силу с 1 ноября, то есть сразу после окончания периода бесплатного оформления виз по прибытию. Действовать безвиз, согласно плану господина Ратчакитпракарна должен ровно один год, до 31 октября 2020.

Как пояснил глава Министерства туризма и спорта, в первом полугодии 2019 года Таиланд принял 19,76 млн отдыхающих из-за рубежа., что на 1,48% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года. Главная причина спада – сокращение турпотока из Китая, наблюдающееся на протяжении уже 12 месяцев. За первое полугодие Таиланд принял 5,65 млн китайских туристов, что соответствует спаду на 4,73% год к году.

При этом снижение числа прибытий из Китая министр Ратчакитпракарн связывает преимущественно с «замедление глобальной экономики».

Отметим, что если китайский турпоток снижается, то на индийском рынке наблюдается прямо противоположная динамика. За шесть месяцев 2019 года Таиланд принял 978,8 тыс. туристов из Индии, что соответствует росту на 24,1% год к году.

Министр Ратчакитпракарн отметил, что глава тайского правительства Прают Чан-Оча поддерживает ввод безвиза для туристов из Китая и Индии в качестве меры по стимулированию турпотока и находит ее более эффективной, недели продление срока бесплатного оформления виз по прибытию. При этом сам министр полагает, что продлить льготный период для граждан из других стран, имеющих право на соответствующие визы, также имеет смысл. По словам господина Ратчакитпракарна, рост туристической выручки с лихвой компенсирует потерю доходов от визовых сборов.

Bangkok Post пишет, что туристический бизнес также высказался в поддержку перечисленных мер по стимулированию турпотока за счет визовых послаблений. В частности, идею поддержал президент Ассоциации туристических агентов Таиланда (АТТА) Вичит Пракобгосон. Именно через АТТА проходит значительный поток прибывающих в Таиланд организованных туристических групп из Китая. Индию господин Пракобгосон считает перспективным рынком, где можно ожидать роста в течение 5-10 лет. АТТА прогнозирует, что уже в этом году Таиланд возьмет планку в 2 млн принятых индийских туристов. Упрощение правил въезда в страну должно еще больше повысить привлекательность Королевства в глазах отдыхающих из Индии.





