Кабмин Таиланда одобрил туристический сбор с въезжающих в страну иностранцев

Кабинет министров Таиланда одобрил ввод туристического сбора со всех въезжающих в страну иностранцев, кроме планирующих покинуть Королевство в день въезда. Сбор будет составлять 300 бат для авиапассажиров и 150 бат для прибывающих по суше и по морю, заявил министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн. Налог на въезд должен быть введен с июня 2023 года, как ранее и анонсировал чиновник.

Новости Пхукета

15 Февраля 2023, 08:00 AM

От налога на въезд планируется освободить детей, не достигших двухлетнего возраста. Тем, кто достиг, придется платить наравне со взрослыми. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post