Кабмин Таиланда одобрил туристический сбор с въезжающих в страну иностранцев

Как пишет Bangkоk Post, правительство рассчитывает, что уже в этом году обязательный туристический сбор принесет ему 3,9 млрд бат.
Говоря о решении кабмина, министр Ратчакитпракарн снова подчеркнул, что стране нужны средства на то, чтобы покрывать лечение туристов в государственных больницах после несчастных случаев и ДТП. Однако он же сам ранее говорил, что на эту цель планируется направлять лишь малую часть от сборов (10%), а основные средства пойдут на развитие туристических достопримечательностей.
Туристическая отрасль, как пишет Bangkok Post, со скепсисом относится к идее ввода налога на въезд, когда турпоток в страну еще только восстанавливается, а Таиланду, к тому же, приходится конкурировать за путешественников с другими странами.
Без восторга идею восприняли и авиакомпании, на которые министр Ратчакитпракарн планирует возложить обязанности по сбору средств в процессе покупки авиабилетов пассажирами. О том, как будет собираться сбор на сухопутных и морских пунктах контроля, пока ничего сказано не было.
При этом ранее министр Ратчакитпракарн говорил, что от сбора планируется освободить трудовых мигрантов из Мьянмы, Лаоса и Камбоджи, а также детей в возрасте до двух лет и дипломатических работников.