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Кабмин Таиланда одобрил туристический сбор с въезжающих в страну иностранцев

Кабинет министров Таиланда одобрил ввод туристического сбора со всех въезжающих в страну иностранцев, кроме планирующих покинуть Королевство в день въезда. Сбор будет составлять 300 бат для авиапассажиров и 150 бат для прибывающих по суше и по морю, заявил министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн. Налог на въезд должен быть введен с июня 2023 года, как ранее и анонсировал чиновник.

Новости Пхукета

15 Февраля 2023, 08:00 AM
От налога на въезд планируется освободить детей, не достигших двухлетнего возраста. Тем, кто достиг, придется платить наравне со взрослыми. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

От налога на въезд планируется освободить детей, не достигших двухлетнего возраста. Тем, кто достиг, придется платить наравне со взрослыми. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Как пишет Bangkоk Post, правительство рассчитывает, что уже в этом году обязательный туристический сбор принесет ему 3,9 млрд бат.

Говоря о решении кабмина, министр Ратчакитпракарн снова подчеркнул, что стране нужны средства на то, чтобы покрывать лечение туристов в государственных больницах после несчастных случаев и ДТП. Однако он же сам ранее говорил, что на эту цель планируется направлять лишь малую часть от сборов (10%), а основные средства пойдут на развитие туристических достопримечательностей.

Туристическая отрасль, как пишет Bangkok Post, со скепсисом относится к идее ввода налога на въезд, когда турпоток в страну еще только восстанавливается, а Таиланду, к тому же, приходится конкурировать за путешественников с другими странами.

Без восторга идею восприняли и авиакомпании, на которые министр Ратчакитпракарн планирует возложить обязанности по сбору средств в процессе покупки авиабилетов пассажирами. О том, как будет собираться сбор на сухопутных и морских пунктах контроля, пока ничего сказано не было.

При этом ранее министр Ратчакитпракарн говорил, что от сбора планируется освободить трудовых мигрантов из Мьянмы, Лаоса и Камбоджи, а также детей в возрасте до двух лет и дипломатических работников.

 

 

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