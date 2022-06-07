Кабмин Таиланда одобрил проект закона об однополых браках

Кабинет министров Таиланда одобрил Законопроект о гражданских партнерствах, позволяющий однополым парам легализовывать отношения на законных основаниях.

Новости Пхукета

8 Июня 2022, 09:00 AM

Пешеходный переход у Samyan Mitrtown, оформленный в цветах радуги в честь «Месяца гордости» в Таиланде. Фото: Samyan Mitrtown

Проект, представленный на рассмотрение еще в 2020 году, был в свое время отправлен на доработку в Министерство юстиции, но теперь готов к тому, чтобы внести его в парламент, заявила 7 июня заместитель официального представителя правительства Рачада Дхнадирек. Одобрение доработанной версии совпало по времени с первым за несколько лет «Месяцем гордости» и прайд-парадом в Таиланде.

Как пишет Bangkok Post, глава правительства Прают Чан-Оча заявил 7 июня, что Законопроект о гражданских партнерствах отвечает на глобальные изменения, в частности, в сфере гендерного равенства и сексуального многообразия. Речь идет о фундаментальных правах человека, которые должны защищаться в соответствии с международными принципами, добавил премьер-министр.

Генерал Чан-Оча отметил, что легализация однополых браков потребовала разработки многочисленных поправок в другие законы, поскольку это затрагивает такие вопросы, как наследование имущества, совместное владение активами, усыновление детей, суррогатное материнство и другие.

Также премьер-министр добавил, что Министерству юстиции было поручено выслушать мнения всех стороны по этому вопросу, включая общественность и представителей разных религиозных конфессий. Эта работа была проведена, позиции учтены, а неудачные моменты в законопроекте исправлены.

По словам генерала Чан-Очи, законопроект получился учитывающим и пожелания тайского общества, и международную практику.

Законопроект определяет гражданских партнеров как двух лиц, рожденных людьми одинакового пола. Минимальный возраст партнеров для признания их союза Таиландом – 17 лет, один из участников должен быть тайским гражданином.

Гражданским партнерам полагают ровно те же законные права, что и супругам разного пола, в плане личного и совместного имущества, а также усыновления детей. В случае смерти одного из партнеров второй имеет те же права наследования по Гражданскому и коммерческому кодексу, что и в случае с разнополым браком.

Также предусмотрена оговорка о том, что вступивший в гражданский союз человек не может до его расторжения заключить разнополый брак. Само расторжение союза по процедуре тоже аналогично обычному и предусматривает вариант разрыва союза по суду.

Предусмотрены и алименты, право на получение которых теряется, если получающее лицо заключает новый союз – однополый или разнополый.