Кабмин Таиланда одобрил проект закона об однополых браках

Таиланд может стать первой страной в Азии, легализовавшей однополые браки. Кабмин страны одобрил соответствующий законопроект.

Новости Пхукета

26 Декабря 2018, 04:24 PM

Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, на этой неделе кабинет министров Таиланда одобрил проект закона о гражданских партнерствах. Если Национальная законодательная ассамблея проголосует за новый закон, Королевство станет первой страной Юго-Восточной Азии, легализовавшей однополые браки.

Как пояснили в офисе премьер-министра, в плане владения имуществом члены гражданских партнерств будут обладать практически теми же правами, чтобы и обычные супруги. Также состоящие в гражданских партнерствах лица получат право на усыновление/удочерение дети.

При этом законопроект предусматривает два условия, ограничивающие вступление в гражданское партнерство. Во-первых, каждому из партнеров должно быть не менее 20 лет. Во-вторых, хотя бы один из них должен быть гражданином или гражданкой Таиланда.