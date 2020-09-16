Кабинет министров Таиланда на встрече 15 сентября принял решение одобрить проект специальных туристических виз для иностранцев, планирующих продолжительный отдых в стране с условием изначального 14-дневного карантина.

Новости Пхукета

16 Сентября 2020, 02:07 PM

Кабмин Таиланда одобрил проект долгосрочных туристических виз. Фото: NNT

Как пишет Bangkok Post, после встречи кабмина глава правительства Прают Чан-Оча заявил, что правительство готов начать выдачу специальных виз для туристов, планирующих продолжительное пребывание в Таиланде. Главным условием для получения такой визы будет согласие на 14-дневный карантин.

«Иностранцы могут прибывать с туристическими целями или для получения медицинских услуг. Размещаться они могут в центрах альтернативного карантина, специально обозначенных зонах или больницах, функционирующих как карантинные центры. Наша система здравоохранения – одна из лучших в мире. Люди могут быть уверены в ней», – заявил Прают Чан-Оча.

Премьер-министр добавил, что подбробности проекта в ближайшее время разъяснит Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA).

Заместитель официального представителя правительства Трайсули Трайсаранакун добавила, что еще одним требованием для посещения страны по специальной визе будет подтверждение оплаты проживания в отеле или аренды жилого помещения.

«Наша цель – принимать 100-300 гостей в неделю или до 1,2 тыс. в месяц, что позволит получать около 1 млн бат туристической выручки в месяц», – добавила она.

Госпожа Трайсаранакун также подтвердила общую концепцию пребывания в Таиланде по специальной визе. Изначально иностранец будет получать разрешение на 90 пребывания, после чего можно будет оформить еще по два продления сроком на 90 каждое. Итого специальная виза позволит туристу находиться в Таиланде в течение 270 дней.

В свою очередь постоянный секретарь Минфина Прасонг Пунтанет указал, что ориентирована новая инициатива на страны и территории, где «в последние месяцы не зафиксировано распространение коронавируса». В качестве примера он привел Китай, Тайвань и некоторые страны Европы.

Господин Пунтанет не уточнил, в каких европейских странах, по его данным, не фиксируется распространения вируса. При этом отдельно представитель Минфина упомянул Китай.

Как заявил господин Пунтанет, в 20 китайских провинциях вируса уже нет, причем суммарное население этих провинций составляет 800 млн человек. Если хотя бы каждый сотый из них приедет в Таиланд, то речь уже будет идти о 8 млн туристов, что должно поддержать туристический бизнес. При этом господин Пунтанет не уточнил, как его высказывание соотносится с озвученной идеей приема 1,2 тыс. туристов в месяц.











