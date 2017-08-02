Кабмин Таиланда одобрил повышение акциза на табак и спиртное

Кабинет министров Таиланда принял решение на 2% увеличить акцизы на пиво, крепкий алкоголь и табачные изделия.

2 Августа 2017 10:35:39

Дополнительные налоговые поступления будут направлены на помощь престарелым. Фото: Pattanapong Hirunard / Bangkok Post

Проект повышения акцизов был одобрен 1 августа, одновременно с готовящимся «законом о престарелых» (elderly bill), пишет Bangkok Post. Разработанный кабинетом закон предусматривает создание Фонда престарелых, в который и будут поступать дополнительные доходы от 2-процентного повышения акцизов. При этом направляться в фонд будут только эти 2%, на основное «тело» акциза.

Вступить в силу новые акцизы должны в следующем году, когда законопроект пройдет через Национальную законодательную ассамблею. Bangkok Post не уточняет, насколько подорожают алкогольная продукция и сигареты, когда это произойдет.