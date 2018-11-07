Кабмин Таиланда одобрил отмену сборов за визы по прибытию на два месяца

Кабиинет министров Таиланда одобрил отмену сборов за визы по прибытию на пик туристического сезона. Визы будут выдаваться бесплатно в течение декабря и января.

Новости Пхукета

7 Ноября 2018, 10:15 AM

Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, положительное решение по вопросу об отмене визовых сборов огласил официальный представитель правительства Буддхипонг Пуннаканта. Господин Пуннаканта напомнил, что виза по прибытию разрешает пребывание в Таиланде с туристическими целями на срок до 15 дней, право на ее получение имеют туристы с паспортами следующих стран и территорий:

Андорра,

Бутан,

Болгария,

Китай,

Кипр,

Эфиопия,

Фиджи,

Индия,

Казахстан,

Латвия,

Литва,

Мальдивы,

Мальта,

Маврикий,

Папуа – Новая Гвинея,

Румыния,

Сан-Марино,

Саудовская Аравия,

Тайвань,

Украина,

Узбекистан.

Господин Пуннаканта заявил о беспочвенности опасений относительно того, что отмена визовых сборов (2 тыс. бат за визу) отрицательно скажется на поступлениях в бюджет. Ожидаемый правительством рост турпотока на 30% (если прогноз сбудется) с лихвой компенсирует выпадающие доходы от визовых сборов.

В первую очередь отмена визовых сборов преследует увеличение турпотока из Китая, который начал падать после июльского кораблекрушения у берегов Пхукета, унесшего жизни 47 туристов.

Напомним, впервые информация о планирующей отмене визовых сборов появилась в прессе 18 октября, однако уже на следующий день министр туризма и спорта Вирасак Коусурат заявил, что находит этот шаг нецелесообразным. По словам министра, его ведомство предпочло бы направить усилия на привлечение «качественных» туристов из Китая, а не на наращивание турпотока в абсолютных цифрах.

«У нас еще есть время подумать о визовом вопросе, но, возможно, не на этот год», – говорил господин Коусурат.

Изначально планировалось сделать визы бесплатными в ноябре и декабре, но процесс согласования инициативы затянулся, поэтому сборы будут отменены в декабре и январе.