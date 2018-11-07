Кабмин Таиланда одобрил отмену сборов за визы по прибытию на два месяца

Как пишет Bangkok Post, положительное решение по вопросу об отмене визовых сборов огласил официальный представитель правительства Буддхипонг Пуннаканта. Господин Пуннаканта напомнил, что виза по прибытию разрешает пребывание в Таиланде с туристическими целями на срок до 15 дней, право на ее получение имеют туристы с паспортами следующих стран и территорий:
- Андорра,
- Бутан,
- Болгария,
- Китай,
- Кипр,
- Эфиопия,
- Фиджи,
- Индия,
- Казахстан,
- Латвия,
- Литва,
- Мальдивы,
- Мальта,
- Маврикий,
- Папуа – Новая Гвинея,
- Румыния,
- Сан-Марино,
- Саудовская Аравия,
- Тайвань,
- Украина,
- Узбекистан.
Господин Пуннаканта заявил о беспочвенности опасений относительно того, что отмена визовых сборов (2 тыс. бат за визу) отрицательно скажется на поступлениях в бюджет. Ожидаемый правительством рост турпотока на 30% (если прогноз сбудется) с лихвой компенсирует выпадающие доходы от визовых сборов.
В первую очередь отмена визовых сборов преследует увеличение турпотока из Китая, который начал падать после июльского кораблекрушения у берегов Пхукета, унесшего жизни 47 туристов.
Напомним, впервые информация о планирующей отмене визовых сборов появилась в прессе 18 октября, однако уже на следующий день министр туризма и спорта Вирасак Коусурат заявил, что находит этот шаг нецелесообразным. По словам министра, его ведомство предпочло бы направить усилия на привлечение «качественных» туристов из Китая, а не на наращивание турпотока в абсолютных цифрах.
«У нас еще есть время подумать о визовом вопросе, но, возможно, не на этот год», – говорил господин Коусурат.
Изначально планировалось сделать визы бесплатными в ноябре и декабре, но процесс согласования инициативы затянулся, поэтому сборы будут отменены в декабре и январе.