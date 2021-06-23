Кабмин Таиланда одобрил открытие Пхукета

Кабинет министров Таиланда одобрил открытие Пхукета для вакцинированных туристов по модели Phuket Sandbox с 1 июля. С 1 июля планируется открыть по схожей модели острова Самуи, Пханган и Тао, сообщает Bangkok Post.

Новости Пхукета

23 Июня 2021, 01:35 PM

Пляж Патонг в ноябре прошлого года. Фото: Apinya Wipatayotin / Bangkok Post

Как напомнил официальный представитель правительства Ануча Бурапачайсри, открытие Пхукета ранее уже было одобрено национальным Центром по администрированию ситуации в условиях COVID-19.

Господин Бурапачайсри подчеркнул, что все предписанные CCSA меры по защите от распространения коронавируса останутся в силе. Также было подтверждено требование к туристам не покидать Пхукет в течение первых 14 дней пребывания в стране. После двух недель на острове желающие смогут посетить другие провинции.

В случае с Самуи, Пханганом и Тао правила будут иными. В течение первых трех дней туристы в принципе не смогут покидать территорию своих отелей, затем смогут перемещаться по заранее утвержденным маршрутам, а после недели на своем острове – посещать два других.

Также по итогам совещания кабмина было объявлено, что параметры проекта Phuket Sandbox могут быть пересмотрены в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, основанием для этого может стать рост числа случаев заболевания свыше 90 за неделю или невозможность отслеживания контактов и перемещений заразившихся лиц. В самом худшем случае проект Phuket Sandbox может быть просто свернут.











