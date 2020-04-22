Кабмин Таиланда одобрил льготы на электричество

Кабинет министров Таиланда поддержал решение Министерства энергетики о скидках для потребителей электричества из числа домохозяйств и даже полной отмены платы за электроснабжение на фоне финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса.

Новости Пхукета

22 Апреля 2020, 04:36 PM

По данным министра энергетики, у некоторых домохозяйств счета за электричество из-за самоизоляции утроились. Фото: Bangkok Post

О том, что кабмин «формально принял» предложенные Министерством энергетики меры по поддержке граждан, сообщил глава министерства Сонтират Сонтиджиравонг, пишет Bangkok Post. В денежном выражение предложенные льготы составят 23,6 млрд бат.

Основанием для скидок стало то, что на фоне пандемии коронавируса все больше людей находятся в самоизоляции и работают из дома, что значительно увеличивает потребление электричества домохозяйствами, многие из которых и так испытывают финансовые проблемы.

При этом, как отметил министр Сонтиджиравонг, электричество представляет собой одну из базовых статей расходов, а выросла она именно потому, что граждане откликнулись на призыв властей не выходить из дома и внести свой вклад в сдерживание распространения коронавируса. У некоторых потребителей счета за электричество в итоге удвоились и даже утроились.

Предложенные Министерством энергетики и другими профильными ведомствами меры должны помочь по меньшей мере 22 млн потребителей. Срок действия льгот – с марта по май (распоряжение имеет обратную силу)

Согласно предложению Минэнерго, для домохозяйств с минимальным потреблением (до 150 кВт/ч или «юнитов») электричество будет бесплатным. Однако распространяется эта льгота только на те домохозяйства со счетчикам, рассчитанными на силу тока до 5 А.

Домохозяйства со счетчикам свыше 5 А могут получили другую льготу. При потреблении до 800 юнитов их счета в марте-мае не будут превышать февральские, а на потребление сверх 800 юнитов предусмотрена скидка в размере 50%.

Для домохозяйств с потреблением свыше 3 тыс. юнитов предусмотрена просто скидка в 30%.

Также во вторник, 21 апреля, Федерация тайской промышленности (FTI) обратилась к правительству предложением ввести дополнительные послабления по счетам за электричества для малого и среднего бизнеса.