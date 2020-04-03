Кабинет министров Таиланда одобрил автоматическое продление виз находящимся иностранцам, заявил заместитель главы Департамента информации при Министерстве иностранных дел Натапану Нопакун. Впрочем, в силу данное послабление пока не вступило.

Новости Пхукета

3 Апреля 2020, 12:08 PM

Кабмин Таиланда одобрил автоматическое продление виз иностранцам. Фото: CCSA

Как заявил господин Нопакун, кабмин одобрил автоматическое продление виз на совещании 31 марта. О том, когда оно вступит в силу, будет объявлено отдельно.

Господин Нопакун уточнил, что автоматически будут продлеваться разрешения на пребывание в стране для тех иностранцев, кто въехал на территорию Королевства после 1 марта.

«Я полагаю, к таким относится большинство людей, в настоящее время стремящихся получить продление непосредственно в офисах Иммиграционного бюро», – заявил господин Нопакун.

При этом представитель МИДа подчеркнул, что продление долгосрочных виз будет осуществляться в прежнем режиме. Для этого будет нужно посетить Иммиграционное бюро.





