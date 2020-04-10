Кабмин одобрил выделение еще 1,9 трлн на помощь экономике и обществу

Помощь будет оформлена тремя декретами. В рамках первого из них 600 млрд бат будет направлено на прямые выплаты самозанятым и уволенным гражданам, оставшимся без дохода. В течение полугода они смогут получать по 5 тыс. бат ежемесячно. Еще 400 млрд будет направлено на меры «экономической и социальной реабилитации», включая создание новых рабочих мест.
Вторым декретом Банк Таиланда получит полномочия на организацию льготных кредитов общей суммой в 500 млрд бат на поддержку малого и среднего бизнеса. Отдельно льготные кредиты бизнесу должны предложить и коммерческие банки.
Наконец, третьим декретом в стране будет организован Фонд стабилизации ликвидности на рынке корпоративных облигаций объемом 400 млрд бат. Эти средства, как следует из названия фонда, будут расходоваться на выкуп облигаций Центробанком.