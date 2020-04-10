Кабмин одобрил выделение еще 1,9 трлн на помощь экономике и обществу

Кабинет министров Таиланда одобрил третий пакет финансовых мер на помощи экономике и обществу на фоне вспышки коронавируса COVID-19. В общей сложности речь идет о сумме в 1,9 трлн быт, пишет Bangkok Post.

Новости Пхукета

10 Апреля 2020, 12:19 PM

Кабмин одобрил выделение еще 1,9 трлн на помощь экономике и обществу. Фото: Bangkok Post