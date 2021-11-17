Кабмин одобрил проект Phuket Health Sandbox

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подтвердил, что кабинет министров одобрил реализацию проекта Phuket Health Sandbox. Бюджет инициативы по интеграции и развитию медицинских мощностей – 85 млн бат, срок реализации – один год.

Новости Пхукета

18 Ноября 2021, 12:00 PM

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу (справа). Фото: Radio Thailand Phuket

Решение об одобрении проекта Phuket Health Sandbox было принято на выездном совещании кабинета министров в провинции Краби во вторник, 16 ноября. В общей сложности зеленый свет получили семь проектов «срочной необходимости» на сумму 494 млн бат. Также одобрены «в принципе» были другие проекты с общим бюджетом в 9 млн бат.

Phuket Health Sandbox вошел в семерку срочных проектов по развитию провинций на побережье Андаманского моря, включая Краби, Пхукет, Транг, Пханг-Нга, Ранонг и Сатун, отметил губернатор Вунсиеу в публикации на Facebook.

В рамках инициативы предполагается цифровая интеграция здравоохранительной инфраструктуры острова для создания модели по развитию других направлений оздоровительного туризма. Также предусмотрено создание единого центра стратегического управления, который будет контролировать функционирование всей системы целиком.

«Проект The Phuket Health Sandbox станет новым этапом в развитии системы получения услуг от больниц всех уровней, соединенных с единой системой», – заявил губернатор Вунсиеу.

Глава провинции добавил, что реализация инициативы должна повысить уровень здравоохранения и стать новым конкурентным преимуществом Пхукета на рынке оздоровительного туризма.

Губернатор Вунсиеу пока воздержался от раскрытия подробностей того, какие именно конкретные выгоды получат от Phuket Health Sandbox жители и гости острова.