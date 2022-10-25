Кабмин одобрил продажу 1 рая земли иностранцам, но не на Пхукете

Кабинет министров Таиланда одобрил анонсированный в этом году новый план по привлечению в страну обеспеченных зарубежных инвесторов за счет предоставления им права на покупку 1 рая земли для жилищного строительства с оформлением участка в полную собственность на свое имя.

Новости Пхукета

26 Октября 2022, 09:00 AM

Вид на прибрежную часть Паттайи с воздуха. Фото: Bangkok Post (архивный снимок)

О положительном решении кабмина по этому проекту объявил официальный представитель правительства Ануча Бурапачайсри. Он выступил перед прессой после еженедельного заседания министров 25 октября.

«Правительство сделало большой шаг в сторону предоставления иностранцам права на покупку земли для жилищного строительства на фоне стремления государства поддержать экономику путем привлечения большего числа обеспеченных международных инвесторов. Владение недвижимостью иностранцами сейчас в основном ограничено покупкой жилых единиц в кондоминиумах или через сложную систему договоров долгосрочного лизинга», – пишет о принятом решении Bangkok Post.

С оценкой, которую газета дает текущим условиям покупки недвижимости, можно согласиться. В принципе в тайском законодательстве предусмотрены возможности для покупки земли определенными категориями иностранцев, однако они, действительно, практически никогда не реализуются на практике. Условия еще более сложные, чем с разрешениями на постоянное резидентство в Таиланде, которые выдают в крайне ограниченных количествах. Без проблем в полную собственность (фрихолд) оформляются лишь юниты в кондоминиумах в пределах 49-процентной иностранной квоты.

Как пишет Bangkok Post, программа по предоставлению права на покупку 1 рая земли нацелена на высококвалифицированных и высокооплачиваемых иностранных профессионалов, лиц с высоким уровнем дохода или большим состоянием, обеспеченных пенсионеров. Однако в сравнении с первоначальной версией проекта появилось одно радикальное ограничение – покупать землю лица, соответствующие всем критериям отбора, смогут только в Бангкоке или Паттайе. Господин Бурапачайсри никак не объяснил, с чем связан такой выбор тайских властей. Возможно, это связано с общественной дискуссией вокруг данной инициативы (подробнее читайте здесь).

При этом Bangkok Post отмечает, что Таиланд конкурирует с другими странами в борьбе за богатых иностранцев, так называемых цифровых кочевников и обеспеченных пенсионеров. Газета указывает, что с сентября, в частности, начали приниматься заявления на новые 10-летние визы, предполагающие «ряд преимуществ». При этом Bangkok Post не сообщает, сколько таких виз было выдано за прошедшие неполные два месяца (если вообще выдачи были).

Право на покупку земли также предполагает соответствие ряду жестких критериев. Господин Бурапачайсри, как отмечает Bangkok Post, упомянул главный из них – инвестиции в размере не менее 40 млн бат на срок минимум в три года, «включая стоимость приобретаемой недвижимости». В качестве вариантов допускаются вложения в государственные облигации и облигации государственных компаний, а также в определенные категории других ценных бумаг с фиксированным доходом. Также, по словам представителя правительства, в программе участвуют некоторые инвестиционные фонды.

При этом одобрение проекта кабмином отнюдь не означает, что он будет в итоге реализован. Теперь план должен быть передан в Госсовет и другие профильные ведомства для дальнейшей оценки и финального утверждения. В настоящий момент невозможно с уверенностью сказать, когда иностранцы получат приобретать упомянутый 1 рай земли при вложении 40 млн бат и получат ли вообще.

Стоит отметить, что несколько лет назад Таиланд запустил гораздо более доступную и привлекательную схему, дававшую иностранцу право на долгосрочную (фактически бесконечную) визу для себя и членов семьи при инвестициях в недвижимость или определенные ценные бумаги в размере всего от 10 млн бат. Некоторые из известных пхукетских девелоперов заявляли, что им удавалось успешно обеспечивать получение таких виз своими клиентами из числа покупателей жилья. Однако о том, реализуется ли этот проект сейчас, ничего не известно. Даже на этапе его запуска и активной рекламы один из собеседников «Новостей Пхукета» из числа девелоперов говорил, что может обещать своим клиентам получение такой визы только при покупке у него квартиры в кондоминиуме, но не при других инвестициях, хотя утвержденные правила предполагали различные варианты, включая комбинированные (то есть одна часть из 10 млн могла вкладываться в жилье, а другая – в гособлигации или иные бумаги).

В то же время, Закон о кондоминиумах, дающий иностранцу право на покупку жилья во фрихолд, распространяется на все виды жилых проектов, имеющих юридический статус кондоминиума. Наиболее распространенным типом объектов являются многоквартирные дома с малогабаритными квартирами-студиями или квартирами с одной спальней, однако законодательно ничто не мешает кондоминиуму физически представлять собой жилье иного типа, более люксовое и более подходящее интересам обспеченного инвестора с бюджетом в упомянутые выше 40 млн бат.

Вопрос же с долгосрочной визой также решается многими законными путями, включая давно действующую программу Thailand Elite, нацеленную на лиц именно с подобными бюджетами.