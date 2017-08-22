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Кабмин одобрил четырехлетние «смарт-визы»

С 2018 года высококвалифицированные специалисты и инвесторы в высокотехнологичные отрасли смогут получить четырехлетние визы для работы в Таиланде, однако подробности проекта пока не уточнены.

Новости Пхукета

22 Августа 2017 10:01:51

Фото: Rattaphol Kerdkaen
Фото: Rattaphol Kerdkaen

Об одобрении проекта «смарт-виз» (так его окрестили в прессе) объявил 19 августа директор Операционного центра офиса премьер-министра Ампон Киттиампон. Новые визы, по мысли кабмина, должны привлечь в страну высококвалифицированных специалистов и инвесторов в перспективные отрасли экономики.

Впрочем, пока неизвестно, как именно будут выдаваться новые визы и какие требования будут предъявляться к иностранцам, желающим их получить. С момента заявления господина Киттиампона никаких разъяснений не последовало. Ведущие англоязычные газеты Таиланда также ясности не внесли.

Говоря об инициативе, газета Bangkok Post использовала формулировку «четырехлетние безвизовые гранты и свободно выдаваемые ворк-пермиты» для «отраслевых экспертов и зарубежных инвесторов в высокие технологии». При этом газета указала, что по действующей сейчас схеме «зарубежным инвесторам и экспертам предлагаются безвизовые гранты на два года» (оригинал доступен здесь).

Судя по всему, издание имело в виду двухлетние ворк-пермиты, которые могут получить руководящие и высококвалифицированные сотрудники компаний, зарегистрированных через Инвестиционный совет (Board of Investment, BOI). Оформление через BOI, в частности, напрямую упоминает в своей публикации по данной теме газета The Nation.

«В течение многих лет иностранные инвесторы просили правительство Таиланда предоставить им более удобный способ получения ворк-пермитов и более длительный срок пребывания в стране. Они жаловались, что текущие «двухлетний визовый грант», предлагаемый через BIO, слишком краткосрочный», – писала The Nation (см. здесь). Возможно, именно этот «запрос» и постарались хотя бы частично удовлетворить тайские власти.

Согласно публикациям в The Nation и Bangkok Post, претендовать на новые «визовые гранты» смогут три категории лиц. Первая категория – это медицинские специалисты, исследователи и авиационные инженеры, намеренные работать в проектах в рамках Восточного экономического коридора. Им предлагается «четырехлетний безвизовый грант» с возможностью оформления документов на пребывание в Таиланде для супруга/супруги и детей на этот срок. Вместо подачи стандартных 90-дневных отчетов они должны будут отчитываться в Иммиграционном бюро раз в год.

Вторая категория – инвесторы, выходящие на тайский рынок через BOI и вкладывающиеся в одну из десяти продвигаемых высокотехнологичных отраслей: автомобилестроение нового поколения, медицинский и премиальный туризм, смарт-электроника, высокоэффективное сельское хозяйство и биотехнологии, инновации в области продуктов питания, робототехника, авиакосмическая сфера, биоэнергетика и биохимия, цифровые технологии, медицина и здравоохранение. Инвесторам будут предлагаться «безвизовые гранты на срок от двух до четырех лет».

Третья группа – инвесторы, вкладывающиеся в стартапы. Здесь срок «визового гранта» также будет составлять от двух до четырех лет в зависимости от типа стартапа.

«Новости Пхукета» надеются, что правительство Таиланда выпустит разъяснения по «смарт-визам» в ближайшее время.  

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