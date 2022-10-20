Кабмин одобрил бюджет на мост до Ланты и через озеро Сонгкхла

Кабинет министров Таиланда одобрил выделение финансирования на строительство двух мостов в южной части страны. Первый мост протянется через озеро Сонгкхла (в одноименной провинции) до Пхаттхалунга, второй соединит материковую часть Краби с островом Ланта.

Новости Пхукета

21 Октября 2022, 10:00 AM

Мост до Ланты, как отметил глава Минтранса, станет новой достопримечательностью страны. При этом мост через озеро Сонгкхла будет и длиннее, и дороже. Изображение: NNT