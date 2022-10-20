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Кабмин одобрил бюджет на мост до Ланты и через озеро Сонгкхла

Кабинет министров Таиланда одобрил выделение финансирования на строительство двух мостов в южной части страны. Первый мост протянется через озеро Сонгкхла (в одноименной провинции) до Пхаттхалунга, второй соединит материковую часть Краби с островом Ланта.

Новости Пхукета

21 Октября 2022, 10:00 AM
Мост до Ланты, как отметил глава Минтранса, станет новой достопримечательностью страны. При этом мост через озеро Сонгкхла будет и длиннее, и дороже. Изображение: NNT

Мост до Ланты, как отметил глава Минтранса, станет новой достопримечательностью страны. При этом мост через озеро Сонгкхла будет и длиннее, и дороже. Изображение: NNT

Одобренное финансирование на оба проекта – 6,6 млрд бат, сообщает тайское государственное новостное агентство NNT.

Длина моста через озеро Сонгкхла, который соединит тамбоны Ко-Яй (Сонгкхла) и Джонг-Тханон (Пхаттхалунг), составит примерно 7 км, тогда как протяженность нынешнего пути в объезд – 80 км. Проект обойдется в 4,84 млрд бат.

Протяженность моста от Ко-Кланга в Краби до острова Ланта составит 2,2 км. Строительство должно обойтись в 1,85 млрд бат. Время в пути для водителей (в сравнении с переправой на пароме) сократится с 2 часов до нескольких минут.

Как отмечает Bangkok Post, строительство обоих мостов должно начаться в 2023 году и завершиться в 2026 году. Проекты поддержали министр транспорта Саксаям Чидчоб и министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн.

По словам господина Чидчоба, моста до Ланты станет новой достопримечательностью Таиланда и подстегнет туризм. Мысль о позитивном влиянии на турпоток разделяет и господин Ратчакитпракарн.

 

 

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