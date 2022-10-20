Кабмин одобрил бюджет на мост до Ланты и через озеро Сонгкхла

Одобренное финансирование на оба проекта – 6,6 млрд бат, сообщает тайское государственное новостное агентство NNT.
Длина моста через озеро Сонгкхла, который соединит тамбоны Ко-Яй (Сонгкхла) и Джонг-Тханон (Пхаттхалунг), составит примерно 7 км, тогда как протяженность нынешнего пути в объезд – 80 км. Проект обойдется в 4,84 млрд бат.
Протяженность моста от Ко-Кланга в Краби до острова Ланта составит 2,2 км. Строительство должно обойтись в 1,85 млрд бат. Время в пути для водителей (в сравнении с переправой на пароме) сократится с 2 часов до нескольких минут.
Как отмечает Bangkok Post, строительство обоих мостов должно начаться в 2023 году и завершиться в 2026 году. Проекты поддержали министр транспорта Саксаям Чидчоб и министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн.
По словам господина Чидчоба, моста до Ланты станет новой достопримечательностью Таиланда и подстегнет туризм. Мысль о позитивном влиянии на турпоток разделяет и господин Ратчакитпракарн.