Кабинет министров Таиланда принес присягу Королю

Новый состав кабинета министров Таиланда во главе с премьером Сеттхой Тхависином принес присягу Королю Раме Х во вторник, 5 сентября.

Новости Пхукета

Его Величество Рама Х утвердил состав кабинета министров по списку, предложенному новым главой правительства Сеттхой Тхависином, в прошлую субботу, 2 сентября. Фотографии с прошедшей 5 сентября торжественной церемонии присяги (клятвы) Королю Таиланда опубликовал сайт правительства страны. Теперь министры и их заместители считаются приступившими к исполнению своих обязанностей.

«Это правительство – правительство народа. Мы все здесь представляем людей», – заявил в телевизиинном обращении премьер-министр и министр финансов Сеттха Тхависин.

«Вокруг много проблем, поэтому мы будем без устали работать каждый день.. мы будем заниматься нуждами людей», – пообещал глава правительства.

На сегодняшний день у господина Тхависина запланировано первое совещание с полным составом кабмина. Затем он отправится в поездку по исанским провинциям Кхон-Кхэн, Удон-Тхани и Нонгкхай. До этого основатель Sansiri и соратник Таксина Чинавата встречался с турбизнесом провинций Пхукет и Пханг-Нга, с рыночными торговцами Бангкока, водителями мототакси и работниками рыболовецкой отрасли.

Партия Pheu Thai, которую представляет господин Тхависин, заняла на всеобщих выборах второе место, после чего сформировала вокруг себя коалицию, в которую также вошли представители партий, связанных с предыдущей администрацией. Среди 34 министров и заместителей министров – 18 представителей Pheu Thai. Второе место по количеству портфелей – у партии Bhumjaithai Анутина Чарнвиракуна (шесть человек). С полным списком министров и заместителей можно ознакомиться здесь.

Набравшая больше всего голосов на выборах партия Move Forward имеет 151 мандат в нижней палате парламента против 141 мандата у Pheu Thai. Спикер палаты – Ван Мухамад Но Матха из Pheu Thai, первый вице-спикер – лидер Move Forward Пита Лимджаронрат (поскольку он выбрал эту должность, формальный пост лидера оппозиции пока вакантен).