Кабаре в Паттайе открылось после пандемии

В пятницу, 3 июня, в Паттайе возобновило работу знаменитое кабаре Alcazar, закрывшееся на первой волне пандемии и вернувшееся к работе только сейчас.

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Как пишет Bangkok Post, на первом шоу в Alcazar был аншлаг. Значительную часть гостей составляли туристы их Индии, Вьетнама и Южной Кореи, но присутствовала и тайская публика.

Руководитель кабаре Павин Пхеттракун выразил надежду, что через какое-то время жизнь не просто наладится, а все будет даже лучше, чем до пандемии. Он подчеркнул, что сейчас больше всего хочет возвращения турпотока, а для этого, среди прочего, городу нужно открывать самые разные заведения, чтобы туристам было, чем заняться. По его словам, пока что отдыхающие жалуются, что им некуда пойти.

На текущем этапе в Alcazar будут давать четыре представления в неделю – по одному в понедельник, среду, пятницу и субботу. Начало – 19:00. С ростом числа посетителей количество выступлений будет увеличено.