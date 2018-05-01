The Phuket News
CLASSIFIEDS ONLY THB 2,500 + VAT FOR 3 LANGUAGES
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

К западу от побережья Пхукета заметили подводную лодку

Королевский военно-морской флот Таиланда пока не выступил с официальным комментарием относительно появления подводной лодки в Андаманском море к западу от побережья Пхукета 29 апреля.

Новости Пхукета

1 Мая 2018 10:35:09

Фото: Thanapot Meeboonkit
Фото: Thanapot Meeboonkit

Видеоролик с подводной лодкой был опубликован на Facebook пользователем Thanapot Meeboonkit. Выложивший запись пользователь пояснил, что не является автором видео и попросил отозваться того, кто снял ролик. В итоге было установлено, что подводную лодку удалось снять некому тайскому туристу, находившемуся на борту рыболовецкой лодки, пишет Thai PBS.

Появление подводной лодки у побережья Пхукета вызвало активную дискуссию в соцсетях, поскольку сперва многие комментаторы предположили, что на видео могла попасть одна из подлодок, заказанных для ВМФ Таиланда в Китае.

Впрочем, затем другие пользователи соцсетей предложили более логичную версию. Согласно ей, снять на видео удалось американскую субмарину класса Лос-Анджелес, принимавшую участие в недавних тайско-американских морских учениях Guardian Sea 2018, которые как раз и проходили в этом районе.

Впрочем, ни ВМФ Таиланда, ни ВМФ США пока официально ничего не прокомментировали.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
На Симиланах запретят туры с ночевкой
На Симиланах запретят туры с ночевкой
Тайский трикстер Сри Тханончай
Тайский трикстер Сри Тханончай
Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне
Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.