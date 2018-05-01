К западу от побережья Пхукета заметили подводную лодку

Королевский военно-морской флот Таиланда пока не выступил с официальным комментарием относительно появления подводной лодки в Андаманском море к западу от побережья Пхукета 29 апреля.

1 Мая 2018 10:35:09

Фото: Thanapot Meeboonkit

Видеоролик с подводной лодкой был опубликован на Facebook пользователем Thanapot Meeboonkit. Выложивший запись пользователь пояснил, что не является автором видео и попросил отозваться того, кто снял ролик. В итоге было установлено, что подводную лодку удалось снять некому тайскому туристу, находившемуся на борту рыболовецкой лодки, пишет Thai PBS.

Появление подводной лодки у побережья Пхукета вызвало активную дискуссию в соцсетях, поскольку сперва многие комментаторы предположили, что на видео могла попасть одна из подлодок, заказанных для ВМФ Таиланда в Китае.

Впрочем, затем другие пользователи соцсетей предложили более логичную версию. Согласно ей, снять на видео удалось американскую субмарину класса Лос-Анджелес, принимавшую участие в недавних тайско-американских морских учениях Guardian Sea 2018, которые как раз и проходили в этом районе.

Впрочем, ни ВМФ Таиланда, ни ВМФ США пока официально ничего не прокомментировали.