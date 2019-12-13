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К поиску пропавших каякеров подключили дайверов

В акватории Пхукета продолжаются поиски гражданина Польши и гражданки Таиланда, пропавших в море вечером 7 декабря. После нескольких дней бесплотных усилий официальные лица приняли решение задействовать в поисковой операции дайверов.

13 Декабря 2019, 01:43 PM
К поиску пропавших каякеров подключили дайверов. Фото: Туристическая полиция

К поиску пропавших каякеров подключили дайверов. Фото: Туристическая полиция

К поиску пропавших каякеров подключили дайверов. Фото: Туристическая полиция

К поиску пропавших каякеров подключили дайверов. Фото: Туристическая полиция

К поиску пропавших каякеров подключили дайверов. Фото: Туристическая полиция

К поиску пропавших каякеров подключили дайверов. Фото: Туристическая полиция

К поиску пропавших каякеров подключили дайверов. Фото: Туристическая полиция

К поиску пропавших каякеров подключили дайверов. Фото: Туристическая полиция

К поиску пропавших каякеров подключили дайверов. Фото: Туристическая полиция

К поиску пропавших каякеров подключили дайверов. Фото: Туристическая полиция

К поиску пропавших каякеров подключили дайверов. Фото: Туристическая полиция

К поиску пропавших каякеров подключили дайверов. Фото: Туристическая полиция

К поиску пропавших каякеров подключили дайверов. Фото: Туристическая полиция

К поиску пропавших каякеров подключили дайверов. Фото: Туристическая полиция

К поиску пропавших каякеров подключили дайверов. Фото: Туристическая полиция

К поиску пропавших каякеров подключили дайверов. Фото: Туристическая полиция

Как писали «Новости Пхукета» ранее, 26-летний поляк Матеуш Юшкиевич и 23-летняя тайка Веракан Сириракон вместе с друзьями арендовали каяки на пляже Януй и отправились осматривать акваторию, однако на обратном пути отстали от остальных членов группы, позвонили им по телефону и сообщили, что не могут вернуться на пляж самостоятельно.

Друзья пропавших добрались до берега уже после захода солнца и подняли тревогу, но найти Матеуша и Веракан в темноте не удалось. На связь они больше не выходили.

В четверг, 12 ноября, к поисковой операции были подключены дайверы, которые обследовали морское дно у острова Мун, находящегося неподалеку от пляжа Януй. Об этом рассказал глава туристической полиции по третьему региону генерал-майор Крисак Сонгмуннак.

Генерал Сонгмуннак не сообщил о результатах работы дайверов, но отметил, что на одной лодке с ними к острову Мун отправились родственники пропавшей госпожи Сириракон. Друзья господина Юшкиевича в этот момент находились в штабе поисковой операции на пляже Януй.

Напомним, что с 12 ноября был сужен и масштаб поисков. Поскольку в открытом море найти следы пропавших не удалось, внимание поисковых групп был переключено на прибрежные воды и побережье Пхукета и мелких островов неподалеку.

 

 

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