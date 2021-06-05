К концу года в Таиланде должны открыться 700 новых 7-Eleven

Компания CP All – оператор магазинов 7-Eleven в Таиланде – планирует до конца года инвестировать 11,5-12 млрд бат в развитие свой сети минимаркетов.

Новости Пхукета

6 Июня 2021, 09:00 AM

Магазин 7-Eleven в Бангкоке. Фото: Somchai Poomlard

Как пояснил финансовый директор CP All Криенгчай Бунбоапичарт, около 4,1 млрд будет направлено на новые проекты, дочерние структуры и центры дистрибуции; 3,8-4 млрд – на расширение магазинов, 2,4-2,5 млрд на реновацию торговых точек; 1,4 млрд – на развитие основных средств и IT-систем. Количество планируемых к открытию новых минимаркетов – 700 единиц, как и в прошлом году, пишет Bangkok Post.

Для сравнения, в первом квартале этого года CP All уже открыла 155 новых 7-Eleven. Общее число магазинов по итогам квартала составляло около 12,6 тыс. Из них 5,8 были в собственности компании, а 6,8 тыс. принадлежали партнерам. 15% всех минимаркетов располагались на заправках РТТ.

«Мы продолжим открывать новые магазины, но с более аккуратных подходом. На рынке много факторов неопределенности, так что мы будем выбирать локации, где можно будет генерировать выручку и будет иметься реальный потребительский спрос», – заявил господин Бунбоапичарт.

«Кроме того, каждая локация должна иметь возможность поддерживать работу в формате O2O (из онлайна в оффлайн)», – добавил он.

Отметим, что по итогам 2020 года CP All показала выручку в размере 547 млрд бат (падение на 4,3% год к году), тогда как чистая прибыль составила 16,1 млрд (падение на 27,9%). В первом квартале 2021 года выручка составила 133 млрд бат (минус 8,5%), а чистая прибыль – 2,59 млрд (минус 54%). Падение показателей в первую очередь связано с коронавирусом. В частности, если в первом квартале 2020 года в усредненный магазин 7-Eleven заходили 949 человек, то в январе-марте этого года – всего 845. Пиковое значение до пандемии составляло 1,2 тыс. человек. Впрочем, на снижение числа посетителей в магазинах компания ответила развитием услуг дистанционного шопинга., включая услуги 7-Eleven Delivery, All Online и 24Shopping.





