К делу обвиняемого в убийстве норвежца Буллмана добавилась статья о неявке в суд

Суд провинции Пхукет выдал ордер на арест гражданина Норвегии, обвиняемого в убийстве британского туриста в ходе бытового конфликта в отеле Centara Grand Resort. Обвиняемый не явился в суд 2 сентября, объяснив это преследованием со стороны прессы и отсутствием ощущения безопасности, что и стало основанием для выдачи ордера на арест иностранца, ранее отпущенного тем же судом под залог. Впрочем, в полиции уверены, что скрыться мужчина в любом случае не попытается.

Новости Пхукета

4 Сентября 2019, 09:37 AM

Фото: Полиция Карона

Как писали «Новости Пхукета» ранее, конфликт между 53-летним норвежцем Роджером Буллманом и британским гражданином индийского происхождения Амитпалом Наджаджем произошел ночью 21 августа. Норвежец и британец проживали в соседних номерах, при этом последний отдыхал на Пхукете с женой и маленьким ребенком.

Как пояснил майор Течин Дитхонгон из полицейского участка Карона, в ночь происшествия Буллман допоздна не ложился спать и сильно шумел, мешая соседям. В итоге между норвежцем и британцем произошел конфликт, вылившуюся в драку на территории номера последнего. В ходе драки Буллман взял Наджаджа в захват за шею и задушил оппонента. По словам норвежца, это произошло случайно, и он не планировал убивать соседа. Сам он получил лишь порез в области плеча, причем до сих пор не ясно, при каких обстоятельствах это произошло.

После происшествия норвежца доставили в полицейский участок Карона, а оттуда в суд для принятия решения о мере пресечения. Пхукетский суд удовлетворил ходатайство о залоге и позволил Буллману дожидаться вердикта по своему делу на свободе. Однако 2 сентября он не явился на очередные судебные мероприятия, после чего суд выдал ордер на арест.

В беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» майор Дитхонгон заявил, что норвежец уже объяснил ему свою неявку на заседание.

«Он знал, что должен был явиться в суд, но не явился, поскольку не чувствовал себя в безопасности. Он заявил, что его преследуют некоторые представители средств массовой информации и вторгаются в его личную жизнь», – заявил майор Дитхонгон.

Офицер отказался отвечать на вопрос, где сейчас находится Буллман, но заверил, что у полиции нет опасений, что норвежец попытается скрыться.

«Я так не думаю [что он попытается сбежать]. Но все еще на Пхукете. Его паспорт изъят. Сейчас все вопросы относительно него находятся в юрисдикции суда», – указл майор Дитхонгон.

Изначально Буллману были предъявлены обвинения в незаконном проникновении на частную территорию [в номер соседа] с применением насилия. Максимальное наказание по соответствующей статье – до пяти лет тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

Также Буллману вменяется непредумышленное убийство, определяемое тайским УК как причинение приведших к смерти телесных травм без намерения причинить смерть. Соответствующая статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от трех до 15 лет.

После того, как Буллман не явился в суд 2 сентября, в дело была добавлена еще и статья о неявке.