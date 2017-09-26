Juwai прогнозирует неделю активных покупок недвижимости китайцами

Портал Juwai ожидает роста числа покупок китайцам недвижимости за границей в первую неделю октября.

26 Сентября 2017 17:37:49

Juwai.сom – крупнейшая в китайском сегменте интернета площадка по поиску недвижимости за пределами КНР. На сайте представлены более 2,5 млн объектов в 89 странах.

Juwai.com – крупнейший китайский сайт, предлагающий гражданам КНР недвижимость за рубежом, – ожидает резкого увеличения покупательской активности в первую неделю октября, когда у граждан Китая будет восемь дней выходных в честь годовщины образования КНР. Об этом говорится в пресс-релизе Juwai, который компания выпустила в преддверии «Золотой недели».

Рост активности портал связывает с тем, что многие китайцы предпочитают проводить праздники за рубежом, и заграничные игроки рынки недвижимости специально запускают рекламные кампании перед началом октября.

«Число поездок за рубеж в «Золотую неделю» установит новый рекорд. Около 6 млн китайцев отправятся на каникулы за границу, согласно данным Ctrip, ведущей туристической компании Китая», – заявила гендиректор Juwai.com Кэрри Ло.

«Самыми популярными направлениями в «Золотую неделю» будет Таиланд, Япония, США, Сингапур, Австралия, Канада, Вьетнам, Италия, Россия и Малайзия», – добавила она.

Роста интереса к недвижимости господин Ло ожидает прежде всего в Юго-Восточной Азии.

«Мы ожидаем, что страны Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд, Малайзия и Вьетнам, увидят существенный рост покупательской активности со стороны китайцев в «Золотую неделю». Число запросов и трафик на Juwai.com могут быть на треть выше, чем в обычную неделю», – добавила она.

По мнению госпожи Ло, аналогичного роста покупательской активности могут ожидать застройщики и агенты.

«Среди девелоперов и агентов по недвижимости является обычной практикой запускать рекламные кампании в Китае непосредственно перед «Золотой неделей». Это вызывает у потенциальных покупателей позитивный интерес к недвижимости в странах, куда они планируют поехать. Когда же они приезжают туда, им уже известно о рекламировавшихся проектах», – пояснила госпожа Ло.

По словам гендиректора Juwai.com, свой вклад вносят и зарубежные ритейлеры, которые проводят в «Золотую неделю» различные промо-кампании, нацеленные на китайцев. Это в свою очередь способствует увеличению турпотока.

«Это одна из причин, по которой Таиланд, Япония и Южная Корея так популярны у китайских туристов в октябрьские праздники», – указывает Кэрри Ло.

При этом гендиректор Juwai.com отмечает, что покупки китайцы совершают не спонтанно. Заключению сделки предшествуют месяцы изучения имеющихся предложений в интернете.

«Для агентов и продавцов все можно выглядеть так, словно клиент свалился с Луны и совершил покупку. Но обычно это лишь финальный шаг, венчающий многомесячный процесс», – говорит госпожа Ло.

«Многие совмещают отдых и поиск недвижимости для покупки. Они могут провести несколько дней как туристы, а оставшиеся – в поисках недвижимости», – говорит топ-менеджер Juwai.

Juwai.сom – крупнейшая в китайском сегменте интернета площадка по поиску недвижимости за пределами КНР. На сайте представлены более 2,5 млн объектов в 89 странах. О предпочтениях китайских инвесторов, согласно отчету Chinese Global Property Investment Report July 2017, читайте здесь.