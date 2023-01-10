Juneyao Air начинает летать из Шанхая на Пхукет с 18 января

Китайские авиакомпании возобновляют рейсы на Пхукет в ожидании массового спроса со стороны туристов из КНР после упрощения условий возвращения в Китай из зарубежных поездок. С 8 января Пекин отменил обязательный карантин по прилету в страну.

Новости Пхукета

Запуск рейсов Шанхай-Пхукет с 18 января упомянула газета Bangkok Post в материале, посвященном открытию границ КНР и связанных с этим надежд и планов тайского туризма. В материале, в частности, говорится, что в январе Таиланд может в среднем ожидать примерно тех же 15 рейсов в день, что были до открытия Китая, но это число будет расти. Уже в феврале среднее количество рейсов оценивается в 20, большинство из них должен принять Бангкок.

Интерес к возвращению на популярные маршруты между городами Таиланда и материкового Китая проявляют и тайские, и китайские перевозчики, однако всем им нужно пройти требуемые согласования и получить необходимые разрешения. Соответствующую работу ведут, в частности, лоукостеры Thai Lion Air (пять рейсов) и Thai AirAsia (13 рейсов).

Что касается шанхайской Juneyao Air, то она планирует совершить первый рейс на Пхукет уже 18 января, хотя в расписании аэропорта на январь этот перевозчик не значится.

На сайте Juneyao Air нет рейсов на Пхукет до 18 января, но с этой даты они начинаются. «Новостям Пхукета» не удалось понять график полетов, но речь идет больше, чем об одном рейсе в неделю. Самый дешевый билет, который нашла редакция, стоит всего 274 доллара США (в один конец), но в большинство дней цены начинаются минимум от 406 долл. На маршруте будут работать аэробусы A320.

Также из расписания на сайте Juneyao Air следует, что перевозчик продолжит выполнять еженедельные рейсы в Бангкок. Полеты осуществляются по средам, тариф – от 406 долларов, но на ближайшие рейсы – втрое дороже. Следующий самолет из Шанхая должен прибыть в тайскую столицу 11 января.

Напомним, что Таиланд объявил единую для всех иностранцев и никого не дискриминирующую политику в плане правил въезда. В рамках этой политики китайским туристам для поездки в Таиланд нужна медицинская страховка, поскольку КНР требует от возвращающихся ПЦР-тест, а он может оказаться положительным, так что человек останется в Таиланде и будет вынужден лечиться здесь. К туристам из стран, где не просят ПЦР при возвращении, это требование не применяется.

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) готовится провести серию роад-шоу в Китае для стимулирования турпотока на тайские курорты. Ведомство прогнозирует не менее 5 млн прибытий из Китая в 2023 году, то есть примерно половину от докризисного турпотока. Впрочем, озвучиваются и более высокие прогнозы, однако во всех случаях сдерживающим фактором является ограниченность доступных авиарейсов. Как бы то ни было, Таиланд готовится ко встрече китайских туристов, чтобы не повторился прошлогодний сюрприз с внезапными прибытиями из России.