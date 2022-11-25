Jai Dee Regatta. Финальная разминка перед Кубком Короля на Пхукете

Парусное сообщество Пхукета готовится к старту регаты Jai Dee Regatta, регулярно проводимой Яхт-клубом Пхукета (Phuket Yacht Club) в конце года. Мероприятие пройдет в бухте Чалонг-Бэй с 26 по 28 ноября и станет финальной проверкой сил перед ежегодным Кубком Короля, который вернется на Пхукет в декабре после двухлетнего перерыва

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Около 15 экипажей намерены размяться перед Кубком Короля на регате Jai Dee в заливе Чалонг-Бэй в эти выходные. Фото: Phuket Yacht Club / Facebook

Около 15 экипажей намерены размяться перед Кубком Короля на регате Jai Dee в заливе Чалонг-Бэй в эти выходные. Фото: Phuket Yacht Club / Facebook

Около 15 экипажей намерены размяться перед Кубком Короля на регате Jai Dee в заливе Чалонг-Бэй в эти выходные. Фото: Phuket Yacht Club / Facebook

Около 15 экипажей намерены размяться перед Кубком Короля на регате Jai Dee в заливе Чалонг-Бэй в эти выходные. Фото: Phuket Yacht Club / Facebook

Около 15 экипажей намерены размяться перед Кубком Короля на регате Jai Dee в заливе Чалонг-Бэй в эти выходные. Фото: Phuket Yacht Club / Facebook

Как говорят организаторы, Phuket Yacht Club Jai Dee Regatta проходит на Пхукете с 2019 года, но не смущайтесь, если название вам неизвестно. Просто все это время больше было на слуху имя весенней гонки Sailor’s Regatta, а Jai Dee – ее развитие «по запросу местных яхтсменов».

Сегодня, 25 ноября, в Чалонге проходит регистрация участников (принимаются однокорпусные килевые яхты и многокорпусные суда длиной от шести метров), а гоночные дни будут продолжаться с 26 по 28 число.

Гоночный директор Phuket Yacht Club Мэтт Макграт объясняет, что задумка организаторов в этот раз состоит в том, чтобы дать яхтсменам возможность попрактиковаться и разогреться перед Кубком Короля, который будет проходить 3-10 декабря. До этого же гонка была утешительным призом для яхтсменов, оставшихся без King’s Cup.

«В последние два года King’s Cup Regatta не проводилась, поэтому Jai Dee давала желающим гонщикам возможность реализовать свою страсть перед новогодними праздниками», – говорит Макграт.

В прошлом году в регате принимали участие около 15 экипажей, в этот раз ожидается примерно столько же. Уже подтверждено, что за призы намерены побороться Twin Sharks и Blue Nose среди катамаранов, Kinnon и Phoenix среде килевых яхт.

Регистрация проходит на на сайте яхт-клуба до 19:00 сегодняшнего дня (25 ноября). Старт гонок (после брифинга и прочих предварительных вещей) – завтра в районе полудня. Награждение по итогам каждого гоночного дня будет проходить вечером в Phuket Yacht Club в Чалонге.

Яхт-клуб Пхукета проводит три собственные гонки: Jai Dee Regatta в декабре, Multihull Solutions Regatta в июне и Sailors Regatta в марте. Также клуб поддерживает мероприятия друзей в прочих регионах Таиланда.

Подробнее о Phuket Yacht Club можно узнать на сайте phuketyachtclub.com, контактный телефон – 093 090 0221.