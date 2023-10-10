Изготовителя нелегального оружия арестовали в Патонге

Правоохранительные органы провели операцию в Патонге, в ходе которой арестовали мужчину, переделывавшего на продажу охолощенное оружие в боевое. Именно таким пистолетом был вооружен тинейджер, убивший двух человек и ранивший еще пять в Siam Paragon. Вместе с черным оружейником была арестовала женщина, помогавшая ему сбывать пистолеты через интернет.

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Арест подпольного оружейника был осуществлен вечером 9 октября на Soi Sainamyen в Патонге. Операцией руководил штаб полиции по восьмому региону, базирующийся в Май-Кхао. Также участие принимали центральный полицейский участок Пхукета и полицейский участок Патонга.

В ходе ареста были арестованы два человека и изъяты семь пистолетов, 143 холостых патрона и 79 боевых. Также полиция приобщила к делу различные инструменты, использовавшиеся для переделки охолощенного оружия в боевое.

Полиция пояснила, что аресты были произведены в рамках дела о торговле оружием через Facebook. Сотрудники правоохранительных органов под видом покупателя связался с владельцем страницы и заявил, что хотел бы приобрести пистолет с боекомплектом. Полицейскому была названа стоимость (15 тыс. бат) и указаны время и место передачи оружия (дом на Soi Sainamyen в Патонге, 17:00 вечера 9 октября).

Когда полицейский позвонил в дверь, группа захвата уже находилась неподалеку. Однако встретившая сотрудника 28-летняя Ромкет Тхимтхонг сказала, что пистолета пока при ней нет. Оружие должен был принести мастер, 27-летний Тханонгсак Криткхамджорн.

Через некоторое время мужчина, действительно, пришел к госпоже Тхимтхонг с предназначенным для продажи пистолетом, пригодным для стрельбы боевыми патронами. После этого группа захвата арестовала и мастера и его сообщницу.

В ходе обысков у госпожи Тхимтхонг и господина Криткхамджорна были изъяты еще шесть единиц оружия, боеприпасы и инструменты. Женщине предъявили обвинения в незаконной торговле оружием и боеприпасами. Мужчине – в незаконном хранении, изготовлении, ремонте, модификации и продаже огнестрельного оружия и боеприпасов.

Полиция не уточнила, как и где господин Криткхамджорн приобретал холостое оружие для переделки в боевое и патроны к нему. Также ничего не было сказано о том, вел ли мастер бизнес исключительно через госпожу Тхимтхонг или у него было несколько партнеров, занимавшихся реализацией оружия. При этом правоохранители уточнили, что из 15 тыс. бат за пистолет и пять патронов женщине причиталось только 1,5 тыс.