Издатель The Phuket News получил две награды АРАС Insider

Компания Class Act Media была отмечена в двух номинациях на ежегодной региональной бизнес-премии APAC Insider Business Awards 2022. В 2021 году пхукетское издательство, выпускающее The Phuket News и «Новости Пхукета», также удостоилось награды от профессионалов международного предпринимательства, издающих журнал APAC Insider для бизнес-сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона.

Class Act Media и The Phuket News были вместе отмечены на премии APAC Insider. До этого компания и газета уже брали награды отдельно друг от друга. Фото: The Phuket News

На премии 2022 года компания Class Act Media вместе с IMAGE asia была отмечена как «Самый выдающийся новостной и информационный бизнес на Пхукете», а газету The Phuket News жюри назвало «Ведущим провайдером новостей и информации в цифровом формате в южном Таиланде». Эти две награды от APAC Insider стали соответственно третьей и четвертой для издателя «Новостей Пхукета» в посткризисную эпоху.

Бизнес Class Act Media под брендом The Phuket News включает три газеты с онлайн ресурсами и соцсетями на разных языках – тайскую Khao Phuket, русскоязычные Novosti Phuketa и английскую The Phuket News. Также единая редакция более десяти лет продолжает делать радио Live 89.5 и ежедневные новостные видео-выпуски для социальных сетей Phuket News TV ‘Phuket Xtra’, которые готовит и ведет Джей-Пи Местанза. Непосредственно «Новости Пхукета» через две недели будут отмечать 10 лет с момента печати первого официального номера газеты.

Под брендом IMAGE asia, входящим в портфолио Class Act Media, выходит популярный лайфстайл-журнал Window on Phuket и локальный ресторанный гид Where to Eat in Phuket. Также объединенная компания Class Act Media и IMAGE Asia раньше выпускала китайскую газету, печатала туристическую карту Пхукета на трех языках и регулярные брошюры к домашним матчам команды Phuket FC. Какие-то из этих продуктов будут, возможно, перезапущены с восстановление туристической (или, допустим, футбольной) жизни на Пхукете.

Координатор премии APAC Insider Дин Тейлор отметил, что награды 2022 года вручаются в тот момент, когда мир осуществляет переход в постковидную эпоху, а бизнес бизнес в разных отраслях по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону возвращается к жизни и «доказывает что мы на пути к нормальности».

«Эти шаги [бизнеса] могут быть поначалу осторожными, но это верные знаки необратимого роста ключевых региональных отраслей экономики, а стоит за этим впечатляющее упорство и усилие всех участвующих в процессе людей», – заявил господин Тейлор.

Генеральный менеджер Class Act Media & IMAGE asia Джейсон Бэван отметил, что считает честью принять награды от коллег из APAC Insider, и также подчеркнул упорство своей команды, продемонстрированное в тяжелейшие годы пандемии.

«Эти награды показывают, как упорна наша команды была в преодолении трудностей в прошедшие годы. Я каждую наделю снимают шляпу перед каждым из них в знак уважения перед огромным позитивом, который они сохраняют все это время, стремясь изо всех сил быть лучшими. Спасибо, команда», – переадресовал господин Бэван заслуги своему коллективу.

На премии APAC Insider Business Awards 2021 компания Class Act Media была отмечена как «Самый выдающийся локальный малый бизнес на Пхукете». На отдельной премии APAC Insider South East Asia Business Awards ранее в 2022 году сайт The Phuket News выл выбран «Лучшей новостной онлайн-платформой».

Журнал APAC Insider – профессиональное издание для бизнес-сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона с числом читателей около 161 тыс. человек. Аудиторию составляют предприниматели, региональные лидеры, управленцы, менеджеры и другие лица, принимающие решения. Около четверти циркуляции журнала приходится непосредственно на Юго-Восточную Азию.