Издатель «Новостей Пхукета» получил две награды APAC Insider

Компания IMAGE asia / Class Act Media, издающая газету «Новости Пхукета», удостоилась награды британского журнала APAC Insider как «Самый разносторонняя компания в сфере СМИ в южном Таиланде в 2023 году », а газета и сайт The Phuket News были отмечены как «Самый разносторонний продукт в сфере СМИ в южном Таиланде в 2023 году». Итоги ежегодной бизнес-премии 2023 South East Asia Business Awards были подведены 14 июля.

Новости Пхукета

«Нынешний 2023 год – это год исцеления. Для бизнеса всех размеров он стал возможностью дать выход креативности и инновациям, которые иначе не получили бы такого развития в на фоне выхода всего мира из пандемии. Именно этот процесс глобального восстановления позволил старым компаниям снова встать на ноги, а новым – начать оказывать реальное влияние на мир», – заявил APAC Insider.

Журнал отметил, что именно в Юго-Восточной Азии базируются одни из непреклонных игроков бизнеса, которые не просто выжили в пандемию, но смогли вывести себя на новый уровень и поддержать других.

«Успех рождается в Юго-Восточной Азии, что очевидно из списка имен победителей премии этого года», – добавил APAC Insider.

В прошлом году, когда Азия только начинала выход из пандемии, а Пхукет только открывался для туризма, бизнес Class Act Media и IMAGE asia также был удостоен двух наград. Самая компания была признана «Самым выдающимся новостным и информационным бизнесом Пхукета», а The Phuket News – «Ведущим провайдером цифровых новостей и информации и южном Таиланде».

Сейчас список продуктов Class Act Media включает газеты The Phuket News, Khao Phuket и Novosti Phuketa (классические печатные издания, сайты и соцсети), радиостанцию Live 89.5, видеовыпуски новостей Phuket Xtra, которые ведет Джей-Пи Местанза. Под брендом IMAGE asia издаются журнал Window on Phuket и ресторанный путеводитель Where to Eat in Phuket. Операционное руководство бизнесом осуществляет генеральный менеджер Джейсон Бэван.

«Я был польщен тем, что нас номинировали, и ошеломлен тем, что мы победили. Огромная доля заслуги в этом принадлежит нашей команде, а сама премия – фантастическое признание всего ее упорного труда изо дня в день. Я горжусь тем, что работаю с такими людьми», – заявил Джейсон после награждения.

Редакция «Новостей Пхукета», в свою очередь, не может не признаться, что с 2012 года ежедневно гордится работой самого Джейсона Бэвана, которые ежедневно демонстрирует, что он достойный лидер и по праву первый среди равных в коллективе.

Всего на премии APAC Insider в разных номинациях в 2023 году были отмечены 10 пхукетских компаний. Список включает:

Class Act Media / IMAGE asia ( СМИ);

5 Star Marine Co. Ltd (лодочные чартеры);

Asia Pacific Superyachts (обслуживание супер-яхт);

Hilltop Wellness Resort (велнесс-резорт);

Phuket Elephant Nature Reserve (этичный парк со слонами);

Phuket Sail Tours (морские экскурсии);

Villa Zamani (кур ортные виллы);

Walu Bowls Karon Phuket (здоровое питание);

VeganReady (веганское питание);

Charter Dock A (яхтенные чартеры).

Журнал APAC Insider – профессиональное издание для бизнес-сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона с числом читателей около 161 тыс. человек. Аудиторию составляют предприниматели, региональные лидеры, управленцы, менеджеры и другие лица, принимающие решения. Около четверти циркуляции журнала приходится непосредственно на Юго-Восточную Азию.



