Издан декрет о границах земли под прокладку тоннеля в Патонг

Его Величество Король Таиланда Рама Х подписал Королевский декрет об определении границ земли, необходимой государству для прокладки тоннеля из Кату в Патонг. Дата на документе – 31 мая этого года, муниципалитет Патонга опубликовал копию 16 июня.

Новости Пхукета

Схема тоннеля с подъездными дорогами из Королевского декрета, подписанного 31 мая 2023 года. Фото: PR Patong

Схема тоннеля с подъездными дорогами из ранних презентаций EXAT и других профильных ведомств.. Фото: PR Patong

Схема тоннеля с подъездными дорогами из Королевского декрета, подписанного 31 мая 2023 года. Фото: PR Patong

Документ официально носит следующее название: «Декрет об определении границ подлежащей экспроприации земли в районе Патонг и районе Кату округа Кату провинции Пхукет от 2023 года».

В заголовке и далее по тексту несколько раз употребляется слово «экспроприация», однако в последнем абзаце подчеркивается необходимость обеспечения «справедливости» в отношении владельцев земли. Кроме того, декрет ссылается на Закон об экспроприации и приобретении недвижимого имущества, который также предусматривает справедливый подход к национализации собственности, необходимой для государственных нужд.

Опираясь на это и на опыт предыдущих аналогичных инфраструктурных проектов, «Новости Пхукета» понимают это как выкуп земли у владельцев, а не насильственное изъятие. Именно о выкупе говорилось и во всей предыдущей документации по проекту.

При этом непосредственно данный Королевский декрет от 31 мая 2023 года в принципе никак не оговаривает условия выделения/получения земли – речь в нем идет только о границах участка, необходимого под тоннель.

Содержащаяся в декрете схема соответствует тем картам и планам, которые презентовались публике на последних общественных слушаниях по проекту. Однако теперь это уже именно часть подписанного Королем декрета, а не просто элемент проектной документации.

Согласно схеме из декрета, восточная подъездная дорога к тоннелю со стороны Кату должна начинаться еще до Tiger Kingdom и почти сразу уходить оттуда южнее имеющейся дороги.

Западный въезд в тоннель в самом Патонге также должен располагаться южнее существующей трассы и, в частности, храма Wat Suwan Khiri Wong. С запада подъездная эстакада будет выходить на Phra Metta Rd., минуя Pisitkoranee Rd.

В качестве ведомства, ответственного за реализацию декрета, указано Управление скоростных трасс (EXAT), входящее в Минтранс Таиланда. Документ дает на работы 180 дней, общий срок его действия – пять лет.

В декабре EXAT указывала следующие параметры проекта Kathu – Patong Expressway, как официально называется тоннель с подъездными дорогами. Протяженность всего объекта – 4,23 км, протяженность непосредственно тоннеля – 1,85 км. Общий бюджет – 14,7 млрд бат, стоимость выкупа земли – порядка 5,8 млрд бат.

Kathu – Patong Expressway должен стать финальным отрезком скоростной трассы Mueang Mai – Koh Kaew – Kathu Expressway, которую смело можно считать одним из самых масштабных инфраструктурных проектов в истории Пхукета. Подробнее читайте здесь.