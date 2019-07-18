Избивший собаку британец из Раваи задержан и помещен под стражу до суда

Полиция Чалонга подтвердила задержание жителя Раваи, избившего дубинкой собаку в начале этой недели. Нападение попало в объективы камер видеонаблюдения и записи вызвали широкий резонанс на Facebook.

Таньялак Сакут

18 Июля 2019, 05:49 PM

Мервин Хардинг будет дождидаться суда за решеткой. Лицо скрыто по просьбе полиции. Фото: Полиция Чалонга и Naiharn Beach Dogs

Два видеоролика, на которых лысый мужчина европейской внешности останавливает скутер рядом с собакой, достает из-под сиденья дубинку и начинает бить пса, были опубликованы 16 июля группе Naiharn Beach Dogs на Facebook.

На следующий день информация была доведена до сведения шефа полиции Чалонга полковника Тхердтхуна Сройсукпхапхана, который после ознакомления в роликами отдал распоряжение найти иностранца. К тому моменту в комментариях под видео на Facebook уже были опубликованы данные о личности мужчины, оказавшиеся верными.

В среду, 17 июля, полиция пришла в дом 43-летнего британца Мервина Хардинга, который был указан на Facebook в качестве подозреваемого. Сперва мужчина заявил о своей невиновности, но после демонстрации видеороликов признал, что на записях фигурирует именно он.

Полицейские разрешили господину Хардинг переночевать дома при условии, что на следующее утром он добровольно явится в полицейский участок Чалонга для официального предъявления обвинений. Британец соответствующее требование выполнил.

Как рассказал «Новостям Пхукета» капитан Вирают Таньясирисукворакун, сегодня утром Мервину Хардингу были предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, а также в нарушении границ частной собственности, совершенном вооруженным лицом в темное время суток (так полиция трактовала то, что нападение на собаку было совершено на территории массажного салона хозяйки пострадавшего пса). В итоге обвинения были выдвинуты по четырем отдельным статьям, каждая из которых относится к уголовным.

Мервин Хардинг признал выдвинутые против него обвинения, после чего был задержан, доставлен в центр предварительного заключения при здании провинциального суда и помещен в камеру. Капитан Таньясирисукворакун указал, что «настоятельно» ходатайствовал о том, чтобы британцу было отказано в выходе под залог, а также проинформировал о деле туристическую полицию, Иммиграционное бюро и британскую дипмиссию в Таиланде. Суда по своему делу Мервин Хардинг будет дожидаться за решеткой.

На вопрос о мотивах избиения собаки капитан Таньясирисукворакун пересказал следующии слова британца: «Мервин заявил, что эта собака дралась с его собственной собакой, а он так сильно любит свою собаку, что решил отомстить. Все это он рассказал с грустным лицом».

Вместе с Мервином Хардингом в полицию утром 18 июля явилась и его тайская супруга. По словам капитана Таньясирисукворакуна, женщина умоляла его, чтобы ее мужа не депортировали.

На вопрос «Новостей Пхукета» о том, действительно ли возможна депортация, капитан Таньясирисукворакун ответил, что это будет решать Иммиграционное бюро.