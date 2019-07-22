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Избивший собаку британец из Раваи отпущен под залог

Гражданин Великобритании Мервин Хардинг, задержанный за жестокое обращение с животными и ношение оружия в общественном месте, будет дожидаться суда по своему делу на свободе. Непосредственно в день задержания иностранец был отпущен под залог в 90 тыс. бат.

Таньялак Сакут

22 Июля 2019, 05:34 PM
Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

О том, что Мервину Хардингу было разрешено выйти под залог, корреспонденту «Новостей Пхукета» сообщила на условиях анонимности одна из сотрудниц пхукетского суда. Произошло это 18 июля, то есть в тот же день, когда британца задержали за избиение собаки и ношение оружия в общественном месте. При этом капитан полиции Вирают Таньясирисукворакун в тот день утверждал, что ходатайствовал об отказе в выходе под залог, и ходатайство было удовлетворено.

Сегодня капитан Таньясирисукворакун рассказал, что передача материалов дела прокурору займет около месяца. Примерно столько же займет и получение из Бангкока материалов о наличии/отсутствии в биографии мужчины предыдущих нарушений закона.

Комментировать выход британца под залог офицер отказался, сказав лишь, что «это дело суда».

При этом капитан Таньясирисукворакун заверил, что покинуть Таиланд британцу не удастся. Иммиграционное бюро, по его словам, уже приняло необходимые меры.

Напомним, два видеоролика, на которых лысый мужчина европейской внешности останавливает скутер рядом с собакой, достает из-под сиденья дубинку и начинает бить пса, были опубликованы 16 июля группе Naiharn Beach Dogs на Facebook.

На следующий день информация была доведена до сведения шефа полиции Чалонга полковника Тхердтхуна Сройсукпхапхана, который после ознакомления в роликами отдал распоряжение найти иностранца. К тому моменту в комментариях под видео на Facebook уже были опубликованы данные о личности мужчины, оказавшиеся верными. Полиция явилась в дом Хардинга вечером 17 июля, а утром следующего дня ему были предъявлены обвинения.

 

 

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