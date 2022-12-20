Избитый у Central Phuket россиянин четвертую неделю ждет реакции от полиции

Гражданин России, избитый 26 ноября на перекрестке у Central Phuket, после трех недель ожидания реакции от полиции решил предать дело огласке в надежде, что это поможет в поиске подозреваемых. По словам мужчины, в последний раз в участке ему заявили, что не могут их найти, поскольку лица и номер скутера не видно на записях с видеокамер. При этом инцидент произошел на оживленном перекрестке в разгар дня.

Новости Пхукета

Гражданин России подал заявление в полицию Вичита вечером 26 ноября. Согласно документу, копия которого есть в распоряжении «Новостей Пхукета», двое других россиян совершили нападение на него около 13:50 того же дня на перекрестке Darasamut Intersection у торгово-развлекательного комплекса Central Phuket. И пострадавший, и нападавшие перед происшествием стояли на скутерах на светофоре.

К заявлению пострадавший россиянин приложил свидетельства физических травм, а также добавил, что не был знаком с нападавшими и не имел с ними конфликтов прежде.

На документе из полиции стоят подписи подполковника Вираюта Тхансирисукворакуна (принял заявление) и сержанта-майора Чаовалака Кердраксы (фиксировал информацию). Время и дата приема заявления – 23:50 вечера 26 ноября.

В беседе с «Новостями Пхукета» обратившийся в полицию россиянин пояснил, почему решил предать произошедшее огласке, хотя непосредственно после инцидента не стремился делать этого.

«Цель у меня сейчас одна. Найти виновных. Мы обращались в полицию. Они сказали: "Окей, мы посмотрим по камерам, найдем их по номерам [мотоцикла]". Через неделю я им позвонил, они сказали что найти не получится, потому что дело было, якобы, ночью, номеров и лиц не видно, хотя дело было в два часа дня на одном из самых значимых перекрестков на Пхукете», – пояснил россиянин.

О причинах конфликта в заявлении ничего не говорится, но подробности можно найти в публикациях в соцсетях. Там, в частности, утверждается, что нападавшие были уроженцами одного из южных регионов России, которые, находясь на светофоре, делали невежливые ремарки в адрес пассажирки пострадавшего. Тот ответил им жестом (тоже грубым), после чего конфликт стремительно перешел в физическую стадию.

На видео видно, как один из спортивных мужчин бьет находящегося на асфальте россиянина, не обращая внимания ни на его спутницу, ни на других участников дорожного движения. Второй просто стоит рядом и наблюдает. Скутер избиваемого лежит на дороге рядом.

Расправа прекратилась после вмешательства другого мотоциклиста. Нападавшие уехали с места событий вдвоем на желтом скутере, судя по внешнему виду, Yamaha X-Max. Один из мужчин был одет в майку-борцовку, другой был топлесс.