Избитая на Пхукете россиянка просит у властей защиты на фоне продолжающихся угроз

Россиянка Юлия Большакова, госпитализированная на Пхукете после избиения близко знакомым мужчиной, обратилась к властям провинции с просьбой о защите. Женщина подала заявление в полицию сразу после того, как покинула больницу 13 января, однако после этого начала получать угрозы по телефону и лично. Об этом госпожа Большакова сообщила «Новостям Пхукета», приложив аудиозапись угроз, а также копию изначального заявления в полицию Чалонга и справку из больницы, подтверждающую серьезные побои.

Новости Пхукета

Россиянка подала в полицию заявление о том, что подверглась насилию со стороны мужчины, с которым когда-то была в отношениях. Делом занимается полиция Чалонга. Фото: Юлия Большакова

Россиянка подала в полицию заявление о том, что подверглась насилию со стороны мужчины, с которым когда-то была в отношениях. Делом занимается полиция Чалонга. Фото: Юлия Большакова

Россиянка подала в полицию заявление о том, что подверглась насилию со стороны мужчины, с которым когда-то была в отношениях. Делом занимается полиция Чалонга. Фото: Юлия Большакова

Россиянка подала в полицию заявление о том, что подверглась насилию со стороны мужчины, с которым когда-то была в отношениях. Делом занимается полиция Чалонга. Фото: Юлия Большакова

Россиянка подала в полицию заявление о том, что подверглась насилию со стороны мужчины, с которым когда-то была в отношениях. Делом занимается полиция Чалонга. Фото: Юлия Большакова

Россиянка подала в полицию заявление о том, что подверглась насилию со стороны мужчины, с которым когда-то была в отношениях. Делом занимается полиция Чалонга. Фото: Юлия Большакова

«Я обращаюсь через СМИ к официальным лицам, потому что опасаюсь за свою жизнь, поскольку продолжаю получать сообщения об угрозе. 13 января история не закончилась», – написала Юлия в редакцию «Новостей Пхукета» (полную версию заявления см. в конце статьи).

Госпожи Большакова подала заявление в полицию Чалонга в 23:57 вечера пятницы, 13 января. На имеющейся в распоряжении редакции копии документа стоит подпись капитана полиции Джарата Лемпана, который указан в качестве офицера, проводившего дознание и принявшего заявление. В качестве регистратора указан лэнс-капрал полиции Наттапонг Тхонгвун.

В заявлении говорится, о том, что 32-летняя Большакова подверглась физическому насилию со стороны другого гражданина России [имя указано в заявлении] в результате чего получила «травмы лица, спины и шеи».

На широко разошедшейся по соцсетям фотографии Юлия запечатлена со следами тяжелых побоев на лице. В справке из больницы Chalong Hospital прямо указывается, что травмы были получены в результате физического насилия – contusion at face from body assault.

В беседе с «Новостями Пхукета» госпожа Большакова сообщила, что в течение 14 и 15 января продолжала получать угрозы со стороны избившего ее человека. На этом фоне 15 января – также из опасений за свою безопасность – Юлия публично рассказала о произошедшем в соцсетях.

В частности, в публикации в одной из крупных русскоязычных групп в Facebook россиянка пояснила, что состояла в отношения с избившим ее мужчиной, однако по состоянию на момент событий они вместе не жили. Именно произошедший разрыв отношений она называет причиной избиения.

По словам Большаковой, на фоне выхода ситуации в публичное пространство нападавший потребовал, чтобы чтобы она забрала заявление из полиции, «или будут последствия». До этого, как указывает потерпевшая, он утверждал, что не опасается преследования со стороны тайских правоохранительных органов, поскольку имеет достаточно влияния, чтобы решить вопрос с Королевской полицией Таиланда.

По словам Юлии, избивший ее мужчина живет на Пхукете как экспат и работает в сфере массажа.

* «Я обращаюсь через СМИ к официальным лицам, потому что опасаюсь за свою жизнь, поскольку продолжаю получать сообщения об угрозе. 13 января история не закончилась. 15 января днем я ждала подругу у себя дома, дверь была не заперта. Зашел он, начал мне снова угрожать, заставил написать расписку на деньги, которые он на меня потратил, потом скомкал ее и хотел, чтобы я ее съела. Потом я написала еще одну расписку под страхом расправы и он забрал ее, вместе с моим российским паспортом. Сказал, что если я не остановлюсь, то будут последствия. Меня спасло то, что через полчаса после его появления, пришла подруга и он ушел. С моим паспортом», – написала Юлия в редакцию «Новостей Пхукета».