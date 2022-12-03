Из рыбацких трущоб на Сирэ начали вывозить мусор

Большая уборка на острове Сирэ началась в 9:00. Для того, чтобы дать старт мероприятию, в первый мубан Рассады приехала целая делегация официальных лиц, включая вице-президента административной организации Пхукета (OrBorJor) Тивата Судокбуаба (он в этот день заменял главу OrBorJor Ревата Арироба и на других события), вице-губернатора Амнуая Пинсувана, главу третьего регионального командования ВМФ вице-адмирала Апхакорна Юконгкэу, представителей Министерства природы и других ведомств. Присутствовали и военные из Командования внутренних операций (ISOC).
Среди участников самой уборки были государственные служащие и волонтеры. Как сообщила OrBorJor в публикации, которую потом перепечатали другие источники, участники «совместно работали над сбором мусор, чтобы облегчить страдания людей», живущих на Сирэ. Большинство этих людей – трудовые мигранты.
Пхукетская редакция Radio Thailand добавила, что третье командование ВМФ обеспечило оборудование и материалы для проведения уборки, плюс выделило военных для непосредственной работы.
Также вице-адмирал Юконгкэу отметил, что в дальнейшем на Сирэ будет вестись контроль за плотностью населения, а также за тем, как местные жители утилизируют бытовые отходы.
При этом в ходе инспекции на Сирэ 1 декабря администрация Рассады сама признала, что с какого-то момента организованный вывоз мусора из района был прекращен, так что местным жителям в принципе были затруднительно утилизировать отходы цивилизованным образом.
О сроках окончания начатой 3 декабря большой уборки ни в одной публикации властей ничего не говорится (изначально говорилось о том, что вывезти надо 100 тонн мусора). Нет новостей и о том, когда будет возвращен регулярный вывоз бытовых отходов из района, который администрация Рассады обещала наладить заново.