Из рыбацких трущоб на Сирэ начали вывозить мусор

В субботу, 3 декабря, на острове Сирэ началась анонсированная властями 1 числа большая уборка – Big Cleaning Day. На наведение чистоты в бирманских трущобах, состояние которых многие годы никого не волновало, были брошены силы самых разных ведомств: от Минприроды до ВМФ. Заодно были привлечены и волонтеры.

Новости Пхукета

Большая уборка началась на Сирэ утром 3 декабря. По неподтвержденным данным (других просто нет) из трущоб предстоит вывезти 100 тонн мусора. Фото: Phuket OrBorJor

Большая уборка началась на Сирэ утром 3 декабря. По неподтвержденным данным (других просто нет) из трущоб предстоит вывезти 100 тонн мусора. Фото: Phuket OrBorJor

Большая уборка началась на Сирэ утром 3 декабря. По неподтвержденным данным (других просто нет) из трущоб предстоит вывезти 100 тонн мусора. Фото: Phuket OrBorJor

Большая уборка началась на Сирэ утром 3 декабря. По неподтвержденным данным (других просто нет) из трущоб предстоит вывезти 100 тонн мусора. Фото: Phuket OrBorJor

Большая уборка началась на Сирэ утром 3 декабря. По неподтвержденным данным (других просто нет) из трущоб предстоит вывезти 100 тонн мусора. Фото: Phuket OrBorJor

Большая уборка началась на Сирэ утром 3 декабря. По неподтвержденным данным (других просто нет) из трущоб предстоит вывезти 100 тонн мусора. Фото: Phuket OrBorJor

Большая уборка началась на Сирэ утром 3 декабря. По неподтвержденным данным (других просто нет) из трущоб предстоит вывезти 100 тонн мусора. Фото: Phuket OrBorJor

Большая уборка началась на Сирэ утром 3 декабря. По неподтвержденным данным (других просто нет) из трущоб предстоит вывезти 100 тонн мусора. Фото: Phuket OrBorJor

Большая уборка началась на Сирэ утром 3 декабря. По неподтвержденным данным (других просто нет) из трущоб предстоит вывезти 100 тонн мусора. Фото: Phuket OrBorJor

Большая уборка началась на Сирэ утром 3 декабря. По неподтвержденным данным (других просто нет) из трущоб предстоит вывезти 100 тонн мусора. Фото: Phuket OrBorJor

Большая уборка началась на Сирэ утром 3 декабря. По неподтвержденным данным (других просто нет) из трущоб предстоит вывезти 100 тонн мусора. Фото: Phuket OrBorJor

Большая уборка началась на Сирэ утром 3 декабря. По неподтвержденным данным (других просто нет) из трущоб предстоит вывезти 100 тонн мусора. Фото: Phuket OrBorJor

Большая уборка на острове Сирэ началась в 9:00. Для того, чтобы дать старт мероприятию, в первый мубан Рассады приехала целая делегация официальных лиц, включая вице-президента административной организации Пхукета (OrBorJor) Тивата Судокбуаба (он в этот день заменял главу OrBorJor Ревата Арироба и на других события), вице-губернатора Амнуая Пинсувана, главу третьего регионального командования ВМФ вице-адмирала Апхакорна Юконгкэу, представителей Министерства природы и других ведомств. Присутствовали и военные из Командования внутренних операций (ISOC).

Среди участников самой уборки были государственные служащие и волонтеры. Как сообщила OrBorJor в публикации, которую потом перепечатали другие источники, участники «совместно работали над сбором мусор, чтобы облегчить страдания людей», живущих на Сирэ. Большинство этих людей – трудовые мигранты.

Пхукетская редакция Radio Thailand добавила, что третье командование ВМФ обеспечило оборудование и материалы для проведения уборки, плюс выделило военных для непосредственной работы.

Также вице-адмирал Юконгкэу отметил, что в дальнейшем на Сирэ будет вестись контроль за плотностью населения, а также за тем, как местные жители утилизируют бытовые отходы.

При этом в ходе инспекции на Сирэ 1 декабря администрация Рассады сама признала, что с какого-то момента организованный вывоз мусора из района был прекращен, так что местным жителям в принципе были затруднительно утилизировать отходы цивилизованным образом.

О сроках окончания начатой 3 декабря большой уборки ни в одной публикации властей ничего не говорится (изначально говорилось о том, что вывезти надо 100 тонн мусора). Нет новостей и о том, когда будет возвращен регулярный вывоз бытовых отходов из района, который администрация Рассады обещала наладить заново.