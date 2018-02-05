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Из ресторана в Чалонге украли лобстеров

Полиция Чалонга расследует дело о краже шести лобстеров (лангустов) из популярного ресторана, специализирующегося на тайской кухне и блюдах из морепродуктов.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Февраля 2018 11:13:08

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Заявление о краже лобстеров из ресторана было подано в полицейский участок Чалонга в субботу, 3 февраля. Обратившийся в полицию сотрудник заведения рассказал, что вечером предыдущего дня в аквариуме было семь лобстеров (лангустов), а утром остался только один. При этом запиравший аквариум замок был найден на месте событий с перекушенной дужкой.

Анализ записей с камер видеонаблюдения подтвердил предположение о краже.

«Мы изучили записи с камер и увидели на них, как двое мужчины перелезают через забор ресторана в 4:11 утра. Один из подозреваемых был одет в черную кепку и темную рубашку, второй – в куртку и белую кепку, его лицо скрывала маска. Они сломали замок аквариума, извлекли оттуда шесть лобстеров, положили добычу в пакет и покинули ресторан тем же способом, каким проникли внутрь», – рассказал капитан Сомкиет Сарасин.

По словам полицейского, запись с камер видеонаблюдения позволяет различить лица подозреваемых. Кроме того, на месте событий были собраны отпечатки пальцев.

«Мы уже ищем их», – заверил офицер.

Ресторан в свою очередь оценил стоимость похищенных лобстеров (лангустов) в 5 тыс. бат за каждого.

 

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