Из новой пхукетской тюрьмы сбежал заключенный

Руководство пхукетской тюрьмы подтвердило факт побега заключенного из-под стражи. Впрочем, уже на следующий день беглеца поймали и вернули за решетку, подтвердило исправительное учреждение в официальном сообщении.

Иккапоп Тхонгтуб

Заключенный – 44-летний Джамниен Пхараб – сбежал из тюрьмы вечером 28 февраля. Мужчина дожидался суда по делу об ограблении, однако подробности выдвинутых против него обвинений неизвестно. В новостных сводках об аресте человека с таким именем не сообщалось.

Согласно заявлению руководства пхукетской тюрьмы, господина Пхараба нашли и задержали уже на следующий день, 1 марта. Беглец скрывался в доме друга в тамбоне Тхепкрасаттри, который граничит с тамбоном Срисунтхорн, где и находится тюрьма.

В настоящий момент тюремная охрана выясняет, как заключенному удалось покинуть исправительное учреждение. Раньше власти неоднократно подчеркивали, что комплекс строился и оснащался в соответствии с современными стандартами противодействия побегам.

Напомним, что новый тюремный комплекс, получивший название Bang Jo Prison, был возведен в районе одноименного поселка в центральной части Пхукета, между Srisunthorn Rd. и Thepkrasattri Rd. Тюрьма расположилась на участке площадью более 100 рай земли, почти половину из которых заняли корпуса для заключенных. Всего исправительное учреждение может принять 4 тыс. человек.

В 2018 году, когда строительство еще велось, директор Phuket Provincial Prison Сомкхит Кхамманг говорил в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» следующее: «Тюрьма будет абсолютно защищенной. Одним из элементов контроля будет система видеонаблюдения. Мы твердо убеждены, что побегов не будет».

Традиционно большую часть контингента заключенных на Пхукете составляют лица, осужденные за преступления в сфере наркотиков. Следующая по величине группа – преступники, отбывающие наказание за кражи и грабежи. При этом пхукетская тюрьма (правда, речь идет о старом здании в Пхукет-Тауне) многие годы имеет «белый» статус – при плановых проверках не находится никаких нарушений, таких как нелегальное хранение мобильных телефонов и других запрещенных веществ. Тесты на наркотики также не показывают распространения нелегальных препаратов среди контингета.