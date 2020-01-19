Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Из найденных в ноябре яиц начали вылупляться новорожденные черепашки

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) сообщил на своей странице в Facebook, что сегодня (19 января) около 6:20 утра из кладки черепашьих яиц на территории нацпарка Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park вылупилась первая черепашка.

Новости Пхукета

19 Января 2020, 10:36 AM
Из найденных в ноябре яиц начали вылупляться новорожденные черепашки. Фото: DMCR

Из найденных в ноябре яиц начали вылупляться новорожденные черепашки. Фото: DMCR

Речь идет о кладке яиц кожистой морской черепахи, обнаруженных 17 ноября на пляже Тхай-Мыанг в провинции Пханг-Нга. Всего сотрудники нацпарка тогда собрали и поместили в новое безопасное гнездо 85 черепашьих яиц. И по прогнозам специалистов первые черепашки должны были вылупиться именно в эти выходные.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, черепахи будут вылупляться буквально в прямом эфире. Для безопасности вокруг кладки установлены шесть видеокамер, круглосуточно ведущие трансляцию на сайт http://loveseaturtle.dmcr.go.th.

Также сегодня DMCR сообщил об обнаружении еще одной кладки черепашьих яиц. В этот раз кладка была обнаружена в Бо-Дане к северу от пляжа Натай. Кладка стала уже шестой по счету, из найденных на пляжах провинций Пханг-Нга и Пхукет.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Воспитанница UWCT взяла две медали на играх в Непале
Пхукет примет этап гольф-тура PGA TOUR Series China
Аннисса Флинн взяла серебро в шортборде на играх ЮВА
Рэй Робертс и Team Hollywood выиграли второй Кубок Короля подряд
На Пхукете стартовал турнир по гольфу среди представителей турбизнеса
Золото триатлона в Лагуне досталось дуэту из Швейцарии
Турнир BISP Soccer 7s завершился триумфом хозяев
На полях BISP сыграют свыше 400 футбольных матчей за два дня
BISP готовится к ежегодному турниру по футболу
Клуб Английской Премьер-Лиги проведет сборы для молодых футболистов на Пхукете
Пхукетская спортсменка выиграла свой дебютный бой в UFC
Лагуна приглашает записываться на ежегодный триатлон
Забег ради сохранения морских черепах собрал свыше 4 тыс. участников
Команда BISP Cruzeiro победила на IberCup Costa Del Sol 2019 в Испании
С пирса в Чалонге убрали накопившийся мусор после вмешательства губернатора

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 