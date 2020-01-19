Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) сообщил на своей странице в Facebook, что сегодня (19 января) около 6:20 утра из кладки черепашьих яиц на территории нацпарка Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park вылупилась первая черепашка.

Новости Пхукета

19 Января 2020, 10:36 AM

Из найденных в ноябре яиц начали вылупляться новорожденные черепашки. Фото: DMCR

Речь идет о кладке яиц кожистой морской черепахи, обнаруженных 17 ноября на пляже Тхай-Мыанг в провинции Пханг-Нга. Всего сотрудники нацпарка тогда собрали и поместили в новое безопасное гнездо 85 черепашьих яиц. И по прогнозам специалистов первые черепашки должны были вылупиться именно в эти выходные.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, черепахи будут вылупляться буквально в прямом эфире. Для безопасности вокруг кладки установлены шесть видеокамер, круглосуточно ведущие трансляцию на сайт http://loveseaturtle.dmcr.go.th.

Также сегодня DMCR сообщил об обнаружении еще одной кладки черепашьих яиц. В этот раз кладка была обнаружена в Бо-Дане к северу от пляжа Натай. Кладка стала уже шестой по счету, из найденных на пляжах провинций Пханг-Нга и Пхукет.