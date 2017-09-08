Из найденных на Раче яиц вылупилась первая черепашка

Члены объединения Healthy Reefs сообщили о том, что из недавно найденных на острове Рача-Яй черепашьих яиц сегодня вылупилась первая черепашка.

8 Сентября 2017 15:42:28

Фото: Healthy Reefs Club

Первая черепашка вылупилась около 2:00 ночи пятницы, 8 сентября. Об этом в группе Healthy Reefs в мессенджере Line сообщили пользователи Наттавут и Тханья Чит-Ари.

Черепашка вылупилась через 57 дней после того, как кладка на пляже была обнаружена сотрудниками близлежащего отеля (поскольку маму-черепаху найти не удалось, яйца затем доставили в Пхукетский центр морской биологии).

Всего в кладке было 94 яйца, но некоторые из них к моменту обнаружения были уже разбиты. Всего уцелело 87 яиц.

Как сообщили «Новостям Пхукета» сотрудники Пхукетского центра морской биологии, все черепахи должны вылупиться в течение трех дней. Когда они подрастут, их выпустят в море.