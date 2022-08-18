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Из магазина в Пхукет-Тауне украли ящик пива

Владелец продуктового магазина Joo Huat, находящегося напротив китайского храма Bang Neow Shrine на Phuket Rd., подал в местную полицию заявление с требованием расследовать кражу ящика пива из его заведения.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Августа 2022, 09:00 AM
Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция ищет злоумышленника, бесхитростно укравшего ящик пива из магазина напротив Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Владелец магазина Дамронг Дамтхонг обратился в полицию Пхукет-Тауна около 14:45 дня 18 августа, а сама кража была совершена примерно в 12:15. Преступление было снято камерами видеонаблюдения, и выложенные в сети ролики мгновенно получили резонанс.

На записях с камер видно, как некий мужчина в синей футболке паркует скутер Honda Click у магазина; затем проходит мимо, проверяя, что никто не обращает на него внимания; и, наконец, берет ящик пива Chang, с которым садится на скутер и стремительно уезжает. В этот момент из магазина выбегает некая женщина, но догнать вора у нее нет никакой возможности.

По словам господина Дамтхонга, сам он в этот момент находился в дальней части помещения и занимался сортировкой товара, так что происходившее перед магазином не контролировал. Ущерб от действий злоумышленника господин Дамтхонг оценил в 738 бат.

Также владелец магазина сообщил полиции цифры с номерного знака скутера злоумышленника – 3554.

 

 

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