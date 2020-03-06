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Из кладки на пляже Сай-Кэу вылупились 25 черепашат

В четверг, 5 марта, на пляже Сай-Кэу вылупились из яиц 25 маленьких черепашек. Однако гораздо больше в кладке оказалось яиц нежизнеспособных. Таким было 69.

6 Марта 2020, 01:51 PM
Из отложенных морской черепахой 94 яиц вылупились 25 черепашат. Фото: DNP / Нацпарк Sirinat

Из отложенных морской черепахой 94 яиц вылупились 25 черепашат. Фото: DNP / Нацпарк Sirinat

Из отложенных морской черепахой 94 яиц вылупились 25 черепашат. Фото: DNP / Нацпарк Sirinat

Из отложенных морской черепахой 94 яиц вылупились 25 черепашат. Фото: DNP / Нацпарк Sirinat

Из отложенных морской черепахой 94 яиц вылупились 25 черепашат. Фото: DNP / Нацпарк Sirinat

Из отложенных морской черепахой 94 яиц вылупились 25 черепашат. Фото: DNP / Нацпарк Sirinat

Из отложенных морской черепахой 94 яиц вылупились 25 черепашат. Фото: DNP / Нацпарк Sirinat

Из отложенных морской черепахой 94 яиц вылупились 25 черепашат. Фото: DNP / Нацпарк Sirinat

Из отложенных морской черепахой 94 яиц вылупились 25 черепашат. Фото: PMBC

Из отложенных морской черепахой 94 яиц вылупились 25 черепашат. Фото: PMBC

Из отложенных морской черепахой 94 яиц вылупились 25 черепашат. Фото: PMBC

Из отложенных морской черепахой 94 яиц вылупились 25 черепашат. Фото: PMBC

Из отложенных морской черепахой 94 яиц вылупились 25 черепашат. Фото: PMBC

Из отложенных морской черепахой 94 яиц вылупились 25 черепашат. Фото: PMBC

Как пояснил глава второго операционного центра морских нацпарков Пхукета Прароп Плангнгарн, черепашата вылуплись из яиц, отложенных морской черепахой на пляже 19 января.

«Около 7:30 утра наши сотрудники заметили, как песок над кладкой яиц начал проседать. Они продолжили наблюдать, и через примерно два часа из песка выбрались 13 черепашат, которые затем направились к морю», – рассказал господин Плангнгарн.

«Мы продолжили наблюдение, поскольку знали, что должны вылупиться еще черепахи, и около 19:30 из песка выбрались еще 12», – продолжил он.

Дальнейшее ожидание, впрочем, оказалось бесплодным. В районе полудня специалисты начали осторожно вскрывать кладку. Как выяснилось, 47 яиц оказались «бесплодными», а еще 22 не сформировались должным образом, что привело к гибели зародышей. Не вылупившиеся яйца были доставлены в Пхукетский центр морской биологии (PMBC) для изучения.

Отметим, что в предыдущие несколько раз жизнеспособных яиц было больше. Так 3 марта из кладки на Най-Янге вылупились 79 черепашек, 43 из которых сами отправились в море, а 36 были доставлены в РМВС. Их выпустят в воду, когда они наберутся сил.

Следующими должны проклюнуться яйца из кладки на пляже Май-Кхао, обнаруженной 7 февраля. Ориентировочная дата появления черепашек – 7 апреля.

 

 

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