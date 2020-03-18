Из китайского храма украли пожертвований на 100 тыс. бат

Подполковник Сакон Крайнара из полиции Пхукет-Тауна получил звонок из храма Jui Tui Shrine около 9:00 утра среды, 18 марта. Позвонивший служащий сообщил, что ночью неизвестный проник в храм и похитил хранившиеся там пожертвования.
«Администратор» Jui Tui Shrine Санчай Сэ-Онг рассказал прибывшим по вызову полицейским, что прибыл в храм утром и обнаружил, что дверь в одну из комнат была открыта. Там он увидел, что некий злоумышленник взломал дверцу одного из шкафчиков и похитил пожертвования. Больше из храма ничего не пропала.
«Единственная камера видеонаблюдения у этого кабинета оказалась сломанной. В настоящий момент полиция предполагает, что вор хорошо знал помещение и бывал там неоднократно», – заявил Подполковник Крайнара.
«Мы проводим расследование и ищем вора», – добавил офицер.