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Из китайского храма украли пожертвований на 100 тыс. бат

Полиция Пхукет-Тауна начала расследование кражи пожертвований из китайского храма Jui Tui Shrine. Согласно заявлению потерпевших, похищено было около 100 тыс. бат наличными.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Марта 2020, 10:00 AM
Неизвестный проник в китайский храм в Пхукет-Тауне и похитил хранившиеся там пожертвования. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Неизвестный проник в китайский храм в Пхукет-Тауне и похитил хранившиеся там пожертвования. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Сакон Крайнара из полиции Пхукет-Тауна получил звонок из храма Jui Tui Shrine около 9:00 утра среды, 18 марта. Позвонивший служащий сообщил, что ночью неизвестный проник в храм и похитил хранившиеся там пожертвования.

«Администратор» Jui Tui Shrine Санчай Сэ-Онг рассказал прибывшим по вызову полицейским, что прибыл в храм утром и обнаружил, что дверь в одну из комнат была открыта. Там он увидел, что некий злоумышленник взломал дверцу одного из шкафчиков и похитил пожертвования. Больше из храма ничего не пропала.

«Единственная камера видеонаблюдения у этого кабинета оказалась сломанной. В настоящий момент полиция предполагает, что вор хорошо знал помещение и бывал там неоднократно», – заявил Подполковник Крайнара.

«Мы проводим расследование и ищем вора», – добавил офицер.

 

 

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