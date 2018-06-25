Из храма в Таланге украли меч со статуи Героинь

Неизвестный злоумышленник пробрался в храм Wat Komarapat в Таланге и похитил меч одной из Героинь со скульптурной композиции, изображающей сестер Пхра Тхепкрасаттри и Пхар Срисунтхорн.

25 Июня 2018 12:14:02

Фото: Prasong Trairat

О краже меча сообщил на своей странице в Facebook бывший глава района Тхепкрасаттри Прасонг Трайрат. Кража, по его словам, произошла ночью 23 июня. Инцидент вызвал волну возмущения у местного населения.

Господин Трайрат обратился в вору с призывом добровольно вернуть меч на место.

«Вор просто не понимает серьезности своего поступка», – написал бывший глава района.

По словам господина Трайрата, местные жители (включая его самого) намерены провести собственное расследование произошедшего.

Желание господина Трайрата расследовать дело самостоятельно может объясняться тем, как местные правоохранительные органы расследовали убийство его родителей в 2003 году.

Согласно показаниям одного из свидетелей, к убийству мог быть причастен сотрудник местной полиции. При этом региональное управление полиции было вынуждено принять меры в отношении расследовавших дело полицейских, поскольку их работа была признана недобросовестной.

В 2004 году тогдашний глава полиции по восьмому региону говорил следующее: «Люди уже знают правду о том, что реальным заказчиком убийства был офицер полиции». Информация об исходе этого дела газетами не публиковалась.