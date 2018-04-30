Из храма в Пхукет-Тауне едва не похитили изваяние Будды

Полиция Пхукета ищет трех злоумышленников, пробравшихся в храм Wat Khao Rang Samakkhitham у подножия холма Ранг, чтобы украсть изваяние Будды, но в итоге ограничившихся кражей пожертвований.

30 Апреля 2018 09:46:49

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказала полиция Пхукет-Тауна, трое злоумышленников в возрасте 25-30 лет пробрались в храм около 17:20 пятницы, 27 апреля. Одеты подозреваемые были как строительные рабочие.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что мужчины попытались добраться до золотого изваяния Будды, отлитого из драгоценного металла общей стоимостью около 800 млн бат, но по неким причинам статую так и не похитили.

Вместо этого подозреваемые вскрыли ящик для пожертвования и забрали оттуда деньги. Добычей злоумышленников стали скромные 500 бат.